Fotos Testigo reveló que Alan Fernández Oro amenazó a Luisito: "Te voy a c... matando"

22/11/2017 -

Una confidente de Luisito Toloza declaró que en sus últimos días de vida éste recibía duras amenazas de muerte por parte de Alan Fernández Oro, originadas en su amistad con Gabriela Franco de quien, aseguró, sabía que la tragedia se precipitaría sí o sí. Dahiana de la Iglesia es una ex amiga de Gabriela Franco, novia de Alan, declaró en la audiencia en la que se ventila el homicidio de Luisito, perpetrado el 4 de abril del 2014 en el barrio Mariano Moreno, por el cual son juzgados Fernández Oro y Jesús Cortez. Además de Dahiana, ayer el tribunal también escuchó el testimonio de Luis Alberto Cortez, padre del detenido, quien señaló que su hijo es inocente. Entre dos amores En su relato, Dahiana recordó que Gabriela tenía vínculos afectivos con Alan y su hermano "Yimmi". Juzgó que la joven no lograba decidirse por uno u otro y que en el medio apareció en su vida Luisito. Para la testigo, y los investigadores, el joven (¿ingenuo?) obró cual ayudante y amigo de Gabriela, pero a la vez "despertó los demonios" internos en Alan. "Una vez, señaló Dahiana, Luisito me hizo ver un sms de Alan: ‘No pises más la casa de Gabriela porque te voy a c... matando’, le advirtió", acotó la testigo. Deambulaba Ésta dejó entrever que antes de la tragedia, Luisito literalmente anduvo deambulando, preocupado, por la ira ascendente en Alan. No es todo. También dijo que una vez asumida testigo del proceso, un hermano policía de Alan la visitó y sugirió, sutilmente, pensar bien lo que iba a declarar. Dahiana desgranó y exteriorizó cierta tristeza, ya que alguna vez fue amiga de Gabriela Franco, pero el cariño fue desdibujándose al contemplar el modo en que manejó su vida y devaluó la de Luisito. Para la testigo, Gabriela Franco conocía el peligro que acechaba al joven, de 25 años, y sugirió que en su interior sabía que Luisito terminaría asesinado. Atento al testimonio, los vocales evaluarían citar, de nuevo, a Gabriela Franco, en procura de intentar refrescarle la memoria que los guíe a la verdad real. Aún difusa, en ella hoy asoma sólo Fernández Oro con un móvil para matar a Luisito y Cortez, en insólito aliado de la nada.