Claudia de Zamora inauguró viviendas sociales para varias familias de Chaupi Pozo

Fotos LLAVES. Los beneficiarios recibieron las llaves de sus casas de manos de la Dra. Claudia de Zamora.

22/11/2017 -

La primera mandataria provincial, Dra. Claudia de Zamora junto con el subsecretario de Promoción Humana y Relaciones con la Comunidad, Arq. Osvaldo Fernández, y el comisionado municipal de Chaupi Pozo, departamento Banda, Carlos Jiménez, dejó inauguradas 12 viviendas sociales.

El sencillo pero emotivo acto se cumplió en la casa de Natalia Jiménez, donde la gobernadora compartió un grato momento con ellos, expresándoles su alegría de que puedan contar con un techo digno. Luego, los beneficiarios recibieron las llaves de sus casas de manos de la Dra. Claudia de Zamora y autoridades que lo acompañaban.

Ante los nuevos propietarios y los vecinos que se encontraban en el acto, la Dra. Claudia de Zamora habló acerca de este "ambicioso programa que tiene como objetivo erradicar todos los ranchos de la provincia y combatir ese gran flagelo, el mal de Chagas", agregando: "Como le decía a la beneficiaria tenemos que voltear sí o sí los ranchos porque si no, no cumplimos con el objetivo por el cual ha sido creado este programa". Destacó, asimismo: "Trabajamos junto con los comisionados, intendentes y con las organizaciones no gubernamentales". En este tema, la gobernadora volvió a solicitar a las ONG que "se organicen e involucren en el programa y ayuden a construir estas viviendas y erradicar los ranchos. Lo bueno de este programa, es que se realizan las viviendas en su lugar de afecto, en donde ustedes viven, han nacido y donde han criado, a sus hijos y sus nietos".

Erradicación de ranchos

La gobernadora explicó que "cuando más rápido construyamos prototipos como éste o como los que inauguramos en distintos puntos de la provincia, más rápido vamos a llegar a erradicar los ranchos’.

La gobernadora mencionó, además, que se construirá el nuevo edificio del jardín 265 anexo de la Escuela Nº 66 y se va a refaccionar íntegramente la Escuela primaria Nº 66 que no está en buenas condiciones. Finalmente dijo: "Quiero decirles que por más que yo no esté como gobernadora a partir del año que viene, me comprometo a volver para esas inauguraciones, porque así como me acabo de comprometer para refaccionar, quiero volver y ver hecho realidad ese anuncio que hoy le estoy realizando", finalizó la Dra. Claudia de Zamora.