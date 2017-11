Varones seguros

22/11/2017 -

Hoy en día pareciera que la estima de los varones está constantemente bajo ataque. Pero más allá de los mensajes que la cultura quiera transmitirnos, un varón seguro de sí mismo y con una valoración propia sana es imparable y capaz de lograr cosas grandes.

Te invito a considerar algunas de las características de un varón que posee seguridad interior. Un varón seguro es libre de lo material.

Cuanto más estima, más seguridad y menos símbolos de poder se necesitan: reloj de marca, coche último modelo, tarjeta de presentación, etc. Cuando tu seguridad es interna no depende de los objetos materiales. Cuando un varón está atado al coche nuevo, a la ropa de marca, al objeto costoso, etc., y vive para mostrarlo, es porque le falta seguridad interior. Pero cuando uno está seguro de su valor, es libre de todos los símbolos de poder porque sabe que este depende de lo que hay adentro y no afuera. Puede tener cosas, disfrutarlas y compartirlas porque es consciente de que no le brindan poder ni le dan seguridad, ya que esto es algo interno.

Apertura

Un varón seguro deja que otros le aporten ideas y le enseñen.

Los varones inseguros son individualistas y no se dejan enseñar, no permiten que nadie se meta en su rol. En cambio, un hombre seguro está abierto a aprender, a que otros entren en su mundo, en su rol, en su espacio virtual, emocional e interior. Un varón seguro permite que otros le aporten. Quien tiene un rol determinado, ya sea en un área física o virtual, y no deja que nadie le aporte monopoliza ese rol y coloca un alambre en la entrada que hace que termine perdiendo poder.

Un varón seguro logra cosas grandes.

Cuando un varón está seguro en su trabajo, no tiene miedo de que alguien le serruche el piso, no vive compitiendo con nadie, no vive defendiendo su lugar. Sabe que lo que tiene que hacer no es defenderse sino producir. Y cuando uno produce, crece y avanza, nadie representa una amenaza. Dios nos ha dado a todos, varones y mujeres por igual, la capacidad para producir e ir siempre por más.

Un varón seguro deja que sus hijos se esfuercen, no les dan todo en la mano.

Cuando los padres les damos todo a nuestros hijos, ellos se vuelven reyes y mendigos. Reyes porque dirán: "Dame más"; y mendigos porque se sentirán inútiles, dependientes, sin capacidad. Por eso, no les tenemos que dar las cosas servidas a nuestros hijos sino dejarlos que se esfuercen, que lo logren por su propias fuerzas. Un papá inseguro dice: "Hijo, tomá" porque en el fondo se siente útil y cree que tiene un espacio en la vida del hijo. Mientras que un papá seguro dice: "No te voy a dar todo porque tenés la capacidad de conseguirlo vos. Siempre voy a estar para motivarte y alentarte, pero tenés que esforzarte vos".

Un varón seguro se alegra de ver a una mujer fuerte y valiente.

Por último, a un varón seguro no le molesta tener al lado a una mujer segura, bien plantada, que tiene sueños y proyectos y que anhela avanzar en la vida. No tiene miedo ni es machista. Se alegra por ella y la motiva a seguir adelante.

Varón, ¿podés identificarte con todos o alguno de estos rasgos?

Si tenés alguna inquietud, podés escribirme a Bernardoresponde @gmail.coml