Macarena Rinaldi, La "rubia debilidad" de Federico Hoppe

Fotos "Maca" se ha convertido en la chica del momento. Desde hace rato que venía pidiendo "pista". La encontró ahora y eso la proyecta. Amor y trabajo.

22/11/2017 -

Afortunada en el amor y en el trabajo, Macarena Rinaldi tiene un 2017 venturoso. El 2018 también se presenta de igual manera. Acaba de blanquear su relación con el productor Federico Hope y continúa en forma exitosa en el Bailando por un sueño. Asimismo, para el año próximo ya tiene asegurada una participación en "Mi vecina favorita", la obra que protagonizarán Lizy Tagliani e Iliana Calabró y harán temporada en Mar del Plata. Precisamente, uno de los productores es Fede Hope.

El año del Bailando había comenzado con rumores de romance entre Federico Hoppe, el ex de Laurita Fernández, y la bailarina Macarena Rinaldi, quien hacía pareja con Hernán Piquín. Pero ambos lo negaron, hasta que Marcelo Tinelli logró que su amigo y productor no sólo confesara la relación sino que la blanqueara con un apasionado beso.

La bella Rinaldi no es la primera vez que participa del ciclo, sino que debutó hace dos años como pareja del turco Ergün Demir, uno de los protagonistas de la conocida novela Las mil y una noches, que llegó en el 2015 al país en pleno furor de esa producción en la pantalla de El Trece.

El año pasado, Macarena también fue parte de ShowMatch junto con el uruguayo Osvaldo Laport, aunque en aquella ocasión fue eliminada en una instancia temprana del certamen. Sin embargo, sus apariciones bastaron para que Hoppe le echara el ojo, y de ahí terminó naciendo una relación que se concretó y consolidó en las últimas semanas, en un año en el que las probabilidades de ganar de la rubia se han incrementado al participar junto con el único doble ganador del Bailando.

Del otro lado de la pantalla, Laurita Fernández, quien está felizmente de novia con otro Fede (Bal), habló sobre la pública demostración de afecto de su ex.

"No me voy a poner a criticar el beso. En la radio nos reíamos porque yo arranco diciendo: ‘Me gusta que haya aprendido a besar con los ojos cerrados’. Entonces una oyente nos escribe para decirnos que Fede abrió los ojos. Y es verdad, abre los ojos, me desilusionó que haya abierto los ojos. Pero tal vez es su modo y no lo va a cambiar más", comentó Laurita, sutilmente incisiva. Y agregó: "Ojalá que la cuide, que no la lastime y que sea prolijo. Ella parece buena persona; que sea prolijo".

"Mi historia con Fede (Hoppe) ya terminó. Siempre traté de ser respetuosa en mi trabajo. Está todo bien pero no soy amiga, soy su ex. Hoy somos ex que se llevan muy bien, me gusta mucho trabajar con él. No la conozco a ella pero parece buena persona. Que no la lastime. Para mí fue un alivio que blanquee una relación".