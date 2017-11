Cristian Castro: "Nunca fui y nunca seré gay, queda claro"

-

Cristian Castro sigue dando que hablar acerca de su sexualidad. Mucho se dice, bastante se ha escrito sobre este tema. Y él, en cuantas declaraciones realiza, sostiene que no le gustan los hombres.

Luego de su último videoclip en el que se disfrazó de porrista y mostró la tanga, los rumores sobre su homosexulidad volvieron con todo y, en una nota para el diario mexicano "Reforma" el cantante intentó aclarar algunos tantos. Pero lo único que logró fue embarrarse con un desafortunado comentario: "No les haría eso a mis hijos".

Contundente

"Creo que toda esa especulación acerca de mi sexualidad queda claro que no. Nunca fui y nunca seré gay, queda claro. Nunca fui. Ustedes pueden revisar todas las novias que he tenido. He tenido ¡50 mil 500 novias!, ¡todas mujeres!, ningún travesti ni nada", comenzó el artista mexicano.

"En un video me vestí de porrista como lo hacen muchos rockeros y no les dicen que son gays. Inclusive Vicentico en la nueva portada de su disco sale completamente vestido de mujer y nadie le dice que es gay", argumentó con mucho énfasis.

"Bruno Mars sale en su video con tubos, haciéndose también el gay, pero nadie dice que es gay, no pueden estar con esa constante de que soy gay porque eso no le va a funcionar a nadie", comparó sobre el cantante.

Los hijos

Se refirió a sus hijos Simone Candy y Mikhail Zaratustra, fruto de su relación con la argentina, Valeria Liberman y Rafaela, fruto de su relación anterior con la cantante colombiana Paola Erazo.

"Nunca me he confundido, a mí no me ha pasado nada, ninguna experiencia gay en ningún momento, ustedes nada más se la imaginaron, pero nunca seré, nunca fui, nunca soy ni nada, nunca les haría una cosa así a mis hijos, eso sí te lo aseguro", aseguró.

Disco en inglés

Por otra parte, Cristian Castro adelantó que entre febrero y marzo lanzará su álbum en inglés. Para un disco que prepara con canciones en inglés, se dio a la tarea de componer sus propios temas, uno de ellos titulado "Stay Gold".

"Estamos arrancando con buenas canciones", resaltó. No es tan fácil encontrar un éxito, indicó, pero él se esmera en buscar lo mejor para sus fans.