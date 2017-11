Marc Coma: "Fiambalá, Belén, San Juan y Salta escribieron páginas de la historia del Dakar"

Fotos Marc Coma, director deportivo del rally Dakar

Hoy 08:59 -

Del 6 al 20 de enero, motor, deporte y aventura se combinan en el Dakar 2018. 337 vehículos en carrera, casi 9.000 kilómetros de recorrido y más de 4.000 cronometrados para motos, quads, coches, buggys y camiones superando Perú, Bolivia y Argentina. Este es el recorrido presentado hoy en París por ASO, y quien lo analiza es Marc Coma, cinco veces ganador de la carrera en motos y director deportivo de la prueba.

Para empezar, ¿qué es lo que más orgulloso le hace sentir del Dakar que ha presentado este miércoles?

Lo primero, estamos en una edición especial por el 40 aniversario del Dakar. Y creo que también estamos delante de un recorrido mágico, disfrutaremos de una primera semana en Perú que no se ha visto nunca en la historia del Dakar en Sudamérica por kilometraje de dunas, órdenes de salida, interés deportivo… Y después, también por los bucles, porque las asistencias y los competidores tendrán que recorrer menos kilómetros de enlaces. Recorrido mágico de gran calidad. Y no nos olvidamos del paso por Bolivia, a todos nos queda en nuestra memoria el increíble recibimiento que tuvo el Dakar en La Paz en el día de descanso. Y después atravesar todos los lugares míticos de Argentina donde se va a decidir la carrera, y la fiesta final en Córdoba, que es la capital sudamericana del motor.

¿Qué tenía Perú para ser protagonista en esta edición?

Sabemos que Perú tiene un perfil de país Dakar cien por cien. Exploramos muchísimo territorio para encontrar kilómetros y kilómetros de dunas y trabajamos mucho con las autoridades para poder validar los recorridos.

Dunas, navegación fuera de pista… ¿No hay riesgo de que la carrera se endurezca demasiado desde los primeros días?

El perfil en otras ediciones del Dakar es que la dificultad iba aumentando conforme pasaban los días. En esta edición no será así, todos los equipos son conscientes de que desde el primer kilómetro estarán en un contexto de dunas, desierto y fuera de pista por el que los equipos tendrán que llegar más preparados.

¿Cómo equilibrar dureza con eso, con que los equipos estén más o menos conformes y con que no caiga mucho el número de participantes en la primera semana?

Siempre hacemos el recorrido buscando unos niveles de dificultad factibles, eso es lo primero de todo. Y en las dificultades más grandes, sobre todo para coches y camiones, está la nueva modalidad de parallel ways por la que pueden cohabitar en alguna parte de cada etapa.

¿Cómo debe afrontar un piloto una primera semana tan complicada?

Mi manera de plantear la carrera como piloto no cambiaría mucho. En la primera semana difícilmente puedes ganar la carrera pero sí que la puedes perder. Tienes que estar lo más adelante posible y sobre todo evitar los problemas y superar dificultades. Pero los equipos van a tener que cambiar un poco el chip, sobre todo los coches. Que las palas y las planchas estén de fácil acceso, porque las van a utilizar.

Después llega un clásico, Bolivia. ¿Qué espera de esas jornadas?

Después de la primera semana de carrera cambiamos de contexto completamente. Nos encontraremos etapas mucho más largas de kilometraje, especiales mucho más largas explorando la arena boliviana, que siempre tiene atractivo. Y acompañados de un público fenomenal en Bolivia, donde el Dakar no es sólo un evento deportivo porque se genera un gran movimiento social alrededor. Y su altura y sus kilómetros van añadiendo dificultad.

Y por último Argentina. Barreda comenta que nadie se tiene que plantear ganar este Dakar antes de llegar a Argentina...

Sí, Argentina ha estado presente en los diez años en Sudamérica. Hay lugares que se han vuelto míticos como Fiambalá, Belén, San Juan, Salta… son los lugares en los que hay más interés deportivo y se han escrito páginas de la historia del Dakar. Lo que dice Joan tiene mucho sentido, hasta el último momento la carrera va a estar abierta.

Hay dakares más complicados por su recorrido y otros más accesibles. De cero a diez, en dureza, ¿qué nota le pone al de 2018?

Es difícil, porque hay muchas cosas que tú no controlas y no sabemos qué condiciones encontraremos en la carrera. Pero creo que estamos en un recorrido, a nivel de interés deportivo, de 10. Y por dificultad, un 9. Va a ser un Dakar histórico.

En lo deportivo, empezando por los coches, ¿cree que es una de las ediciones más interesantes con tres fabricantes tan implicados (Peugeot, Mini y Toyota)?

Está en un momento muy interesante en todas las categorías. En coches, tener tres equipos con tres tipos de vehículo diferentes hace que cada uno se vaya a adaptar mejor a un tipo de condiciones. Cada uno tendrá su momento y eso lo tendrán que aprovechar.

Es el último Dakar de Peugeot, ¿hay cerca algún sustituto tan importante?

Peugeot en su momento estuvo presente en la carrera, después estuvo fuera unos años y ahora viene de un periodo en el que sí ha estado. Se irá Peugeot, llegarán otros y algún día volverán, es parte del encanto de esta carrera.

Es el segundo año de los buggys, ¿son el futuro del Dakar amateur, el accesible?

Uno de los objetivos de la categoría es este, estamos intentando formar y consolidar esta categoría. Este año ya tienen un reglamento técnico específico para este tipo de coches y poco a poco cogen su sitio. Todos necesitamos una vía con unos costes relativamente reducidos para poder participar en coches y los ‘side by side’ cumplen este perfil, cada día con más prestaciones y fiabilidad.

Y en motos también hay igualdad, pero KTM no deja de ganar. ¿Qué puede abrir ese Dakar?

Sinceramente, en motos es el año que lo veo más abierto de todos. KTM lleva 14 años seguidos ganando, eso les da favoritismo, pero los otros equipos se acercan y no veo a un líder sólido. Sunderland es el actual ganador, eso le debería dar algo de ventaja, pero en su temporada ha estado un poco frágil. Yamaha da pasos firmes, Barreda tiene la incógnita de la lesión. Toby Price también, Gonçalves también, Benavides se está consolidando… No veo un claro favorito, no me atrevo a decirle ningún nombre.

¿Qué habilidades tiene que tener el piloto que gane este Dakar?

Va a ser un Dakar muy perfil… dakariano al cien por cien. Creo que se entiende, es una edición que me encantaría poder correr porque me vería muy cómodo con este tipo de recorrido.

Si lo corriera, ya ha dicho que en la primera semana no atacaría excesivamente... ¿Y después de La Paz?

Bueno, la carrera tiene vida, debes saber interpretar cuál es el momento de atacar y cuál el de conservar. A veces se presentan problemas, que llegan seguro, y uno no los tiene planeados. Es difícil marcar un día para decir que ese día toca atacar, pero lógicamente en las dos, tres etapas finales, tienes que llegar con opciones para poder decidir.

Por último, ¿cuáles son las preocupaciones de Marc Coma, director deportivo del Dakar, en las semanas previas a la carrera?

Yo espero que todo salga bien, hemos puesto mucha energía y mucho tiempo en el desierto explorando. Es momento de materializar todo este trabajo para la próxima edición. Estamos en el proceso de finalizar documentos en el periodo más intenso del año, pero con el trabajo de campo hecho. Sinceramente, tengo ganas de que empiece ya y que lo deportivo pase a la acción.