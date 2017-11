El peligroso regreso a casa de unos alumnos siberianos

Hoy 15:26 -

Los alumnos de una escuela del noroeste de Siberia tuvieron un peligroso regreso a casa al luchar contra una potente nevada y ráfagas de vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Las imágenes fueron compartida en las redes sociales y muestra cómo los jóvenes tuvieron que superar temperaturas de 40 o 50 grados bajo cero y el fuerte temporal.

In the Arctic village of Chokurdakh kids are going home from school. That’s in my #Yakutia. Praise god, Yakutsk is free of winds. pic.twitter.com/EAqLSCR0Jf