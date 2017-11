FÚNEBRES | 23 de Noviembre de 2017

23/11/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Gilia Villalba (Garza)

- Teresa Marcelina Cinzano

- Ángela Nour (San Pedro de Guasayán)

- María Cristina Vizcarra de Aguirre

- Adriana del Carmen Echegaray

- Roberto Segundo Japaze

Sepelios Participaciones

ALLALL VDA. DE IBÁÑEZ, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/17|. Que brille para ella la luz infinita de Cristo. Sus vecinos de Calle Magallanes. Familias; Ovejero, Ramírez, Ávila, Gómez, Silva, Peralta, Najar, y Córdoba, se conduelen ante su partida al Reino Celestial y elevan fervientes oraciones en su querida memoria. Piden Cristiana Resignación para Héctor, Norma, Divi, Tere y sus familias.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Lina Omil y su hija Adriana Tagliavini participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CINZANO, TERESA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Su hermana Ana Maria Cinzano, Enrique Zuccarino, sus hijos José Maria, Leonardo Enrique, Fabrizio Exequiel, hijas politicas Priscilla Mulki, Ana Lia Quadrelli, Cristina Perez, nietos Estefano, Giovani, Lucas, Agustina y Guliana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CINZANO, TERESA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Su hermana Mirta Cinzano, sosbrinos Hernan, Rodrigo y Alvaro Quiroga y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CINZANO, TERESA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino " Amigos de su hna. Mirta; Lolita Monti, Adriana Barrionuevo, Carolina Fulco, Adriana Miranda, Estela Gómez, Marisa Ávila, Chicha de Nasssif, Anita Villegas, Gringa Falcioni, Maria Macarol, Lolita Abdala, Adriana Calvo, Alba Altamiranda, Estela Kairalah y Enrique Cuello, participan con dolor su fallecimiento.

CINZANO, TERESA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Compañeras de Pami, al igual que sus profesores, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a su hermana Anita Cinzano y flia., Ruegan oraciones en su memoria.

CINZANO, TERESA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Sus consuegros Pedro Paz y María Luisa Ruiz, sus hijos Nina, Pancho, Alí y Mario participan con dolor el fallecimiento de la madre de su hija política Gabriela. Ruegan oraciones en su memoria.

CINZANO, TERESA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Sandra Paz, su esposo Mario Tavella, sus hijos Fernando, Antonella, Lourdes y Pablo participan el fallecimiento de la mamá de su cuñada Gabriela. Ruegan oraciones en su memoria.

CINZANO, TERESA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Alicia Paz, sus hijos Franco, Juan Ignacio y Luciano participan el fallecimiento de la mamá de su cuñada Gabriela.

CINZANO, TERESA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Personal de la Empresa de Remises Nueva Norte participa el fallecimiento de la madre política de su socio gerente Pedro Francisco Paz.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Sus hijos Agustina Brizuela, Germán Brizuela, Valentina Brizuela y Anabel Brizuela, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Sus hijos Agustina, Germán, Valentina, Anabel, H. pol., Alejandro, Alba, Héctor, nietos Franco, Máximo, Martiniano, Isabela, Joaquín, Hnos. María Laura, Pablo, Mónica, Carli participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Mami, Abuela y suegra querida descansa en paz, ya sos nuestro angel, siempre te recordaremos con el mismo amor que nos diste. Su hijo Germán, su nuera Alba y sus nietos Isa y Joaquin participan con dolor su fallecimieto.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su tía Negrita Soria, primos Teresita, Patricia y Gustavo, y sus respectivas familias, participan con profundo dolor de su fallecimiento.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su prima hermana Teresita Caro, tu primo político Mario Gómez, sobrinos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor de su fallecimiento.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su sobrina y ahijada Inés de los Ángeles Martínez de Aragañarás y esposo Hugo Argañarás e hijos Juan Bautista Argañarás participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso en paz desde Mar del Plata.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Elsa Fernández de Mayuli, sus hijos, nietos y bisnietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Señor tu hija ya está ante Tí, haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Juan y Lala participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos. Compañeros de trabajo de sus hijos Agustina, Anabel y Germán participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Los amigos de su hermana Laura; Andrea Achari y Julio Ferreyra participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Los amigos de su hermana Laura; Mindi Coria, René Agüero y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Rafael, Mónica y Mariela Acosta participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su cuñada Nancy Acosta, sus sobrinos Florencia, Jorge, Valentina y Alfonsina participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia., en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. La familia Sánchez y Clemente participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañan a su flia. en este difícil momento.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Señor que me premiaste con una infancia a su lado y el privilegio de su amistad a través de los años, recíbela pronto y mitiga el dolor de sus seres queridos. Descansa en paz querida amiga. Clarisa, Silvana y Dino Bevilacqua participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Directivos y personal de Amparo Seguros, lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia ante irreparable pérdida.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. El personal directivo, docente, administrativo de maestranza, alumnos y la Asociacion Cooperadora de la Escuela Tecnica Nº 2 Ing. Sgo. Barabino participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro compañero de trabajo y amigo Pablo Echegaray. Rogamos una oración en su querida memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Argentina Mateo de Brizuela, su hija M. Inés B. de Martínez y esposo Dr. Rolando Martínez, hijo Leonardo Cruz y Julieta Martínez participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones por el descanso de su alma.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Los compañeritos de Máximo de 2do. Grado del Colegio Hnos. Hermas junto a sus familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de su abuela, acompañan en este momento de dolor haciendo una oraciones por su eterno descanso.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Carmen ya desde el cielo sonries y contienes a tus mejores y mas caros afectos.Dios te ilumine que descanses en la paz infinita. Pelusa, Malvina e hijos, participan con dolor su fallecimiento.

JANKUNAS, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17 en Carlos Paz, Córdoba|. José Beccaría, su esposa Mirta Carillo, sus hijos José Ramón, Roxana y Gaciela con sus respectivas familias, acompañan en este dolor a su esposa Laura e hijos Adriana y Franco. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su hija María Belén Japaze, su madre Alicia Deltrozzo de Japaze, su hermana Alicia Japaze, sus sobrinos Luis Roberto y Patricia, Martín, Daniela y Daniel y Marta Alberto participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 hs en el cementerio de la Piedad y son velados en sala velatoria de Pedro León Gallo 340.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su madre Alicia Del Trozzo, su hija Maria Belen Japaze, su hermana Tuti, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. C duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Rubén Jorge lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña a su flia. en este momento de dolor.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Osvaldo Laprida y flia, participan con dolor su fallecimiento.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su esposa Martha García de Lavaisse, hijos Aby, Anita, Carmen, Horacio, H. Pol., Miguel, Pérez, Gustavo, nietos y bisnietos participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Sus hijos Gustavo Nassif y Carmen Lavaisse, sus nietos Leyla, Alicia, Carmen, Rolle e hijos políticos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Sus sobrinos Rita (Caty), Paqui y María Elena Lavaisse y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Horacio Paradelo Lavaisse, esposa, hijas y nietos acompañan en estos momentos tan difíciles a toda la flia. Pedimos oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Rita Lavaisse, Sergio Komornicki e hijos acompañan a la tía Ñaty y a sus hijos Anita, Horacio, Carme y Aby en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Adriana Correa, sus hijos Diego Gustavo, María Eugenia, María Laura Garay, nietos y yernos participan con profundo dolor el fallecimiento de Hugo y acompañan en el dolor a Ñaty, Aby, Anita, Germancito y Horacio y a toda la flia.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. José Luis Ibáñez y flia. participan con dolor el fallecimiento del padre de su amigo Horacio y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Con el afecto de siempre despedimos al entrañable amigo y acompañamos con cariño a su esposa, hijo Horacio y demás familiares. Toty Montes y José Alessandrini.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Flia. Eduardo Cami, Mona Magri, Andrés Gastón y su futuro nieto Guillermo Cami Magri participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su vecina Norma S. de Alegre, su hija Norma de Gallardo, Paola, Valeria, Andre y Guillermo lamentan profundamente su fallecimiento. Que Dios lo tenga en su Santa Gloria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. María V. Lavaisse y sus hijos Enrique, Viviana, Raúl, Sergio y Alejandra con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. O. Santiago Nassif, su esposa Celeste Mines y sus hijos Guadalupe, Lautaro y Alfonso participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su consuegro Alfonso Nassif y sus hijos Yesmín, Alicia, Alfonso, Gustavo, Roxana, Santiago y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Domingo F. Guzmán participa el fallecimiento del papá de su sobrina política Carmen. Ruegan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Juan Carlos Corneli, su esposa Roxana Nassif, sus hijos Miguel, Osvaldo, Paula, Valentina y Bruno participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Susana Guzmán y familia participan con dolor el fallecimiento del papá de su sobrina política Carmen. Ruegan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". La promoción del año 1952 de la Escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta, Rogando a Dios resignación y consuelo ante tan irremediable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Directores médicos, cuerpo profesional y personal de Clínica Arcadia, acompañan a nuestra querida Dra. Anita Lavaisse y a su familia en este difícil momento.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Quillo, Elena y Maruja, acompañan con cariño a su esposa Ñaty y a sus hijos Aby, Anita, Carmen y Horacio y sus rspectivas familias en tan doloros momento.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Bendito sea Dios Padre de Cristo Jesus, por su gran Misericordia resucitando al Cristo esus... Nos concedio renacer para la vida que esperamos, mas alla de la muerte. Titi, Otty y Chiquina Vergottini Lavaisse con sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento del tío Hugo, elevando oraciones por su alma.

MARTÍNEZ, VÍCTOR DR. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba|. Sebastián Rímini, Paola Macchiarola y sus hijos Sebastián y Rosario participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, VÍCTOR Dr. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba|. Con su partida, la familia Radical ha perdido a un talentoso hombre de bien. Ñatita Castaño de Barrón manda un cariñoso abrazo y su más sentido pésame a su entrañable amiga Poroto Spitale de Lines y a toda su familia. Ruega oraciones en su querida memoria.

NOUR, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17 en Catamarca|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su sobrina Mariam y sus sobrinos nietos Facundo, Rocío, Julieta participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en San Pedro de Guasayán. Se ruega una oración en su memoria.

NOUR, ÁNGELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17 en Catamarca|. Julio, Roby, Raquel y Luis Díaz participan con profundo dolor su fallecimiento y abrazan a sus sobrinos ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

ORTELLI, HUGA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Sus nietos Ángel, Julio y Miguel, sus bisnietos María Emilia y Franco; su hijo político Raúl participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, HÉCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Su prima Teresa Pérez Vda. de Hoff e hijos Mary (Apa), Marilú, Cheecky, Ynés, Lourdes, yernos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SÁNCHEZ, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento, compañeros de su hijo Sergio, de las oficinas de Sección Personal y Recursos Humanos del Poder Judicial participan y acompañan a su familia rogando por el descanso eterno de su alma. Que brille para él la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN, MARÍA ALEXANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Amigos de su tío Eduardo Gallo Luzzi, Oscar Giménez y familia, José Montenegro y familia, Felipe Zabaleta y familia participan con dolor tan irremediable pérdida y acompañan a sus familiares, rogando al Altísimo una pronta y cristiana resignación y que brille para ella la luz que no tiene fin.

SANTILLÁN, MARÍA ALEXANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Felipe Gerardo Zabaleta y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la sobrina de su estimado y querido amigo Eduardo Gallo Luzzi y acompañan a sus demás familiares rogando a Dios les conceda una pronta y cristiana resignación.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. María Eugenia Hernandez, Luis Touriño y sus hijas Lucia y Maria Clara, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de pesar a su esposo Victor Di Tella y sus hijos Belén, Tomás y Felipe. Elevan oraciones en su memoria.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. La Agencia del Extensión Rural de INTA Frías, participa con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. La Agencia de Desarrollo Local de Frías (Adelfri) participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del ex presidente de esta institución, Víctor Di Tella. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de dolor. Frías.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. Nito y Norma, su hijos Juan Eleoy, Pablo Maximiliano, María Julia y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a su esposo Víctor y a toda su flia. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SERIGOS DE DI TELLA, CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17 en Buenos Aires|. José Luis Salman y familia y Olga Yadón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Su familia invita a participar del novenario en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

MANSILLA, ELIDA EVARISTA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Sus hijos Juana, Negra, Lito y Valle; sus nietos, bisnietos y Tataranietos, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Cristo Rey a las 20:30 hs, al cumplirse los nueve días de su partida al Reino Celestial.

MUÑOZ, SALVADOR FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/89|. Al cumplir un nuevo aniversario de su fallecimiento. Padre hoy te recuerdo con el dolor que invade mi corazón y sé que nos guías desde el cielo siempre sueño con traerte a mi mente con un abrazo y poder decirte cuanta falta nos haces. César Muñoz. Se invita a la misa hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica.

ORTIZ, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. La Flia. Acuña Valdivia invita a la misa que se oficiará en su memoria hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su partida al Reino del Señor. Se ruega oraciones en su memoria.

PERALTA, LUIS RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/16|. "Luchi te llevaremos por siempre en nuestros corazones". Sus padres Luis Peralta y Elsa Figueroa, sus hijas Camilia y Flavia, tíos, primos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. María Auxiliadora, Bº Los Inmigrantes, al cumplirse un año de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.





Agradecimientos









GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Hijo mio desde que partiste al Reino del Señor estos 5 años y 11 meses se volvieron dificiles y seran asi hasta que nos volvamos a encontrar. El jardin de nuestras vidas está marchito y su perfume y aroma vuelan sin rumbo. Amor mio, cuanta falta nos haces, mi alma tiene un dolor inexplicable, con el que convivimos, cuanto nos queda por vivir y compartir. Ro, te recordaremos siempre, un ser humano de gran corazon, ¡Mi Hijo! y con mucho orgullo lo digo. Tu recuerdo vive presente. Te amamos.Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Faby, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, familiares, amigos y vecinos, nos reuniremos hoy a las 19.30 hs. en tu gruta para elevar oraciones en tu querida memoria. Que brille la luz que no tiene fin.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: Amado hijito de mi alma, en tu corto paso por esta vida has sido "Mi Gran Compañero", hoy , desde el más alla, Dios te permite ser la fuerza que necesito para seguir, la luz en mis momentos grises y el guardián, en la soledad de mis noches. A 5 años y 11 meses, el amor nos sigue uniendo, el recuerdo de tu hermosa vida, vive en mi y el dolor por tu ausencia siempre está presente. Te extraño mucho mi ángel amado. Tu madrina y tía Elva. Hoy nos reuniremos en tu gruta y ofreceremos nuestras oraciones por tu vida feliz.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Agradecere eternamente a Dios, por haberlo conocido y compartido tantos momentos durantes los cuales pude comprobar su inmensa sabiduria y bondad, su amistad incondicional, su conducta intachable, siempre con la palabra justa en el momento adecuado, generador de ideas en pos de la dignidad y grandeza de los técnicos a través de su querida Asociación Politécnica, compañero leal, siempre atento a solucionar problemas de las personas que lo rodeaban, a quienes demostraba siempre su actitud positiva y desinteresada. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, lo recordamos con mucho cariño y admiracion. Que Dios le dé el descanso eterno. José Figueroa, Beatriz Carrizo y sus hijos.





ARCE, ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/13|. "Maestro de los Maestros". Viejo, mi querido viejo, pasaron ya cuatro años de tu inesperada partida, desde entonces sos el lucero que alumbra y guía mi camino. Vives en mi corazón y al recordar tantos y bellos momentos vividos juntos. Me alegra el alma, aunque es inevitable derramar muchas lágrimas porque no me resigno a no tenerte físicamente conmigo. Siempre serás ese Padre Maravilloso, que me acompañará hasta el último día de mi vida. Descansa en paz y que Dios te colme de bendiciones. Su hijo Koky, invita a la misa que se oficiará hoy jueves 23/11/17 en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20:30 hs, en tu amado recuerdo.





URBANI, EMILIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/15|. Querido hermano: Te extraño, siempre estas presente en nuestros corazones. Mercedes Urbani, Luis Scrimini y flia. Que en paz descanses!





BUSTAMANTE, VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su esposa Veneranda Chávez, sus hijos Cándido, Bety, Vicente, Graciela, Gustavo, Ismael, hijos pol., nietos, bisnietos, Tataranieto, part. su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio de Dpto. Moreno. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SERRANO, CLODOMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su esposa Damiana, sus hijos Juan, Myrian, Néstor, Maria, Daniel, Luis, Cesar, Hugo, h. políticos, nietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 10 hs. en el Cementerio La Noria -Dpto. Loreto. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

VILLALBA, GILIA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Sus hijos, Yolanda, Horacio, Sergio, Clara y Lito, h. pol Carlos, Norma, Julia, Felipe y Emma, nietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11:00 en el cementerio de Garza, Cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

VIZCARRA DE AGUIRRE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su esposo Juan Aguirre, sus hijos Jerónimo, Facundo y Gonzalo Aguirre, h. política Amelia, sus nietas Jazmín, Milena y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 09 hs. en el Cementerio La Piedad. Cobertura SERVICIO SOCIAL MUNICIPAL. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 4219787.

VIZCARRA DE AGUIRRE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Sus sobrinos Oscar Cevilán y Lorena Urcino participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIZCARRA DE AGUIRRE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su cuñada Isabel Aguirre y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VIZCARRA DE AGUIRRE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su cuñada Noemí Aguirre y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIZCARRA DE AGUIRRE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Nélida Leiva y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIZCARRA DE AGUIRRE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Carlos Cevilán y su esposa Isabel, sus hijos Oscar y Yanina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VIZCARRA DE AGUIRRE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su amiga Mechi Paz participa con dolor su fallecimiento y ruegan al Señor le de el descanso eterno.

VIZCARRA DE AGUIRRE, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su cuñado José Arjona y sus hijos Álvaro e Iván participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.





SALAZAR, ASTERIO WERTEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus hijas Carola, Pahola y Liliana, sus hijos políticos José y Fabio, sus nietos Érika, Yamila, Marcela y Gustavo y demás familiares invitan a la misa que con motivo de recordarse nueve días de su fallecimiento, se oficiará hoy a las 21 en la Capilla Nuestra Señora de la Merced, Nueva Esperanza, Dpto. Pellegrini. Ruegan oraciones en su memoria.