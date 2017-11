El oxígeno, uno de los temas que preocupa a especialistas

Fotos DOLOR. Desde las familias ya surgen críticas al Gobierno nacional.

23/11/2017 -

La Armada busca mantener las esperanzas sobre la situación del desaparecido submarino ARA "San Juan", al aclarar que "no" se puede dar "precisión" exacta respecto del octavo día sobre el oxígeno que tienen los 44 tripulantes.

"No tenemos la certeza que el submarino ARA San Juan haya hecho snorkel, por lo cual no podemos hablar con precisión de los siete días’, señaló el capitán de navío Gabriel Galeazzi, quien tiene la misión de ser el vocero oficial en la Base Naval de Mar del Plata respecto al tema de la nave desaparecida.

Por su parte, la hermana de Cristian Ibáñez, uno de los tripulantes del submarino, quien dijo llamarse Elena se preguntó: "¿Por qué el presidente (Mauricio Macri) tardó tanto tiempo en pedir ayuda. Por qué aplicaron un protocolo tan lento y no recibieron ayuda en lo inmediato de otros países? Me da impotencia que no haya medios más inmediatos".