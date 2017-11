"Hay información muy sensible" dijo la jueza que investiga el hecho

Fotos DÍAS. El ARA San Juan completó una semana sin tener contacto con otras naves.

La jueza federal de Caleta Olivia Marta Yáñez habló por primera vez sobre la desaparición del submarino ARA San Juan.

‘Hay información muy sensible que obedece al secreto de Estado: estamos hablando de una embarcación de guerra’, dijo la magistrada en diálogo con FM Latina. Y añadió: ‘Entonces permítanme que me guarde algunos detalles en este momento, con la sensibilidad que hay en torno al tema’.

La jueza federal aclaró que ‘hoy no hay delito para investigar’ y que se ‘han ordenado medidas para (indagar) en qué estado zarpó el submarino y en qué circunstancias se produjo la inmersión’.

Yañez explicó ‘en sede del juzgado federal de Caleta Olivia se recibió al teléfono del secretario de turno la comunicación de parte de la Armada, el día 17/11, a aproximadamente a las 16 horas, informando de que habían perdido contacto con el ARA el día 15, a las 7.30 de la mañana’.

La magistrado aclaró que ‘no es técnicamente una denuncia ni una presentación judicial’ y que dieron aviso a su juzgado ya que la ‘última comunicación que se había detectado fue en la línea horizontal hacia el este a 500 kilómetros de Caleta Olivia’.

"Esperamos resultados"

‘Hoy no estamos investigando concretos, estamos esperando el resultado de lo que sería la búsqueda y el salvataje. No tenemos requerimiento fiscal de instrucción tampoco. La Armada, mediante partes diarios, nos informa a nosotros las tareas y operaciones que se desarrollan a diario’.

Y concluyó: ‘Por ahora solo recabamos la información atinente o referente al cumplimiento del protocolo de actuación de la Armada. Nos estamos documentando del derrotero que llevaba la nave, de las condiciones en que partió desde Ushuaia a Mar del Plata, todo eso va a obrar en la causa; tengo el listado de la tripulación, nos estamos haciendo de toda la documentación y las operaciones’.

Armada

En tanto, la Armada busca mantener las esperanzas sobre la situación del desaparecido submarino ARA ‘San Juan’, al aclarar que ‘no’ se puede dar ‘precisión’ exacta respecto al séptimo día sobre el oxigeno que tienen los 44 tripulantes.

‘No tenemos la certeza que el submarino ARA San Juan haya hecho snorkel, por lo cual no podemos hablar con precisión de los siete días’, señaló el capitán de navío Gabriel Galeazzi, quien tiene la misión de ser el vocero oficial en la Base Naval de Mar del Plata respecto del tema de la nave desaparecida.

En cuanto al mensaje a los familiares, Galeazzi indicó que ‘ellos conocen bien la situación desde el primer momento’.

Por su parte, la hermana de Cristian Ibáñez, uno de los tripulantes del submarino, quien dijo llamarse Elena se preguntó: ‘¿Por

qué el presidente (Mauricio Macri) tardó tanto tiempo en pedir ayuda. Por qué aplicaron un protocolo tan lento y no recibieron ayuda en lo inmediato de otros países? Me da impotencia que no haya medios más inmediatos’.

Finalmente, Galeazzi dijo que se continúa con el barrido por parte de buques con sondas que barren el fondo marino.