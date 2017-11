"Te compro y te pongo a jugar en el patio"

Fotos SITUACIÓN. El "Pulpo" y la pelea con Darío Benedetto.

23/11/2017 -

La polémica en torno al Boca-Racing continúa. Esta vez, el que le puso picante fue el "Pulpo" González.

El volante de Racing decidió terminar con la incógnita en el programa Jogo Bonito.

Allí contó qué fue lo que le dijo el 9 del Xeneize, que terminó el partido con una rotura de ligamentos de la rodilla. "Benedetto me dijo que si él quería me compraba y me ponía a jugar en el patio de su casa. Por eso dijimos después que a los jugadores de Boca les faltaba humildad", destacó el volante de la Academia, quien se fue con mucha bronca de La Bombonera.