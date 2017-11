Orsanic tiene la cabeza en el grupo mundial

23/11/2017 -

Daniel Orsanic, el capitán de Copa Davis de la Argentina, que saboreó las mieles del éxito con la conquista del título hace casi un año en Zagreb y padeció la frustración deportiva de irse al descenso en septiembre pasado, confesó ayer a Télam que "regresar al Grupo Mundial es una sensación que aún no viví", pese a que todavía no definió si seguirá al frente del equipo.

"Me faltaría regresar al Grupo Mundial, esa sensación no la viví. Tengo ganas de continuar y también la necesidad de dialogar con los tenistas para ver qué opinan. Fuerza y entusiasmo me sobran, es un privilegio ser el capitán de Copa Davis, pero ahora es tiempo de balance, no de tomar una decisión", admitió Orsanic en una entrevista exclusiva que concedió a Télam.