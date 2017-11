Mañana a la mañana habrá colecta de sangre en el Hospital Zonal friense

Fotos AYUDA. La donación de sangre es fundamental porque permite salvar una gran cantidad de vidas.

23/11/2017 -

FRÍAS, Choya. Mañana, de 8.30 a 12.30, se realizará una colecta de sangre en el Hospital Zonal de Frías, por lo que se convoca a toda la población a participar de esta campaña solidaria. Los voluntarios deberán dirigirse a la sala 3 del hospital con el DNI y ya habiendo desayunado sin leche ni derivados.

Como ya es habitual, desde el Programa Sangre Santiago se aclaró que para ser donante de sangre, sean hombre o mujer, deben cumplir los siguientes requisitos: tener entre 18 y 65 años de edad; pesar más de 50 kilos; estar en buen estado de salud; no padecer enfermedades que sean transmisibles por sangre; no haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año; no consumir drogas endovenosas; no haberse realizado, en el transcurso del último año, tatuajes o perforaciones ni cirujías.

Recuerdan que los donantes también podrán inscribirse en el Registro de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (médula ósea) para ayudar a muchas personas con leucemia y otras enfermedades de la sangre.