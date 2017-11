Indagatoria a Brito permitiría avanzar sobre la "ruta del dinero"

Fotos IMPLICADO. Brito fue citado a indagatoria por el juez Ariel Lijo tras la confesión del "arrepentido" Vandenbroele.

El abogado del detenido ex vicepresidente Amado Boudou, Eduardo Durañona, consideró que la citación a indagatoria del banquero Jorge Brito, dueño del Banco Macro en el caso Ciccone puede permitir "avanzar sobre la ruta del dinero", que es lo que reclama su defendido en el expediente.

"Si la causa avanza, va a avanzar sobre la ruta del dinero que es lo que nosotros estamos pidiendo hace dos años", explicó el defensor del ex vicepresidente de Cristina Kirchner.

En diálogo por Radio Rivadavia, Durañona marcó como una contradicción que por un lado "están diciendo que el dueño de Ciccone es Amado Boudou" y por otro "ahora están citando a indagatoria a la persona que habría producido la inyección de dinero para quedarse con Ciccone".

"En el requerimiento de elevación a juicio se dice que Boudou es el dueño de Ciccone y es dueño de The Old Fund", destacó, pero opinó que con la convocatoria a Brito se sabría entonces "quién inyectó la plata, quiénes son los dueños de la imprenta calcográfica".

Brito fue citado a indagatoria por el juez Ariel Lijo junto con el gobernador formoseño Gildo Insfrán y el ex titular de la Afip Ricardo Echegaray tras la confesión del "arrepentido" Alejando Vandenbroele, presunto testaferro del ex vicepresidente.

Para Durañona, jurídicamente no existen motivos para la detención de su defendido. "En esta causa no hubo ningún hecho novedoso que dé a entender que Boudou pueda profugarse", consideró.

"¿Cómo piensan que Boudou tiene influencias (para entorpecer la causa) si no puede lograr que le paguen la pensión de vicepresidente?", se preguntó para fundamentar que el ex funcionario no puede obstruir la acción de la Justicia.

En ese marco, el letrado cuestionó la imparcialidad del juez Lijo, al denunciar que en la indagatoria de anteayer el magistrado dijo que detuvo al ex vicepresidente porque cambiaron las condiciones políticas del país.