Docentes destacaron el programa "Conociendo mi Provincia"

Fotos REGOCIJO. Claudia de Zamora confesó que disfruta al recibir a los estudiantes y dialogar con ellos.

Como parte del programa "Conociendo mi Provincia", la gobernadora Claudia de Zamora recibió en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno a alumnos de 7º grado de la Escuela Nº 43 "Buenaventura Suárez" de la localidad de San Ramón, departamento Banda.

Del encuentro participaron la directora Andrea Diósquez; y los profesores Rafael Quiroga, Azucena Gerez y Abel Leguizamón.

Al recibirlos, la Dra. Claudia de Zamora saludó cálidamente a los docentes y alumnos del establecimiento.

Andrea Diósquez comentó: "Venimos gracias al programa Conociendo mi Provincia, le agradecemos a usted, gobernadora, por colaborarnos siempre. Los chicos han podido conocer los más emblemáticos lugares como el Centro Cultural del Bicentenario, el edificio del Ministerio de Educación y la municipalidad. Gracias por apostar siempre a la educación y a la juventud santiagueña".

La mandataria confesó que para ella es un placer recibir a los estudiantes. "A mí me gusta hablar con los alumnos. Estoy feliz de que me visiten, siempre que vienen las delegaciones les trasmito que me encanta recibirlos y escucharlos".

Los alumnos Guadalupe Carabajal y Antonio Maldonado describieron a Claudia de Zamora los lugares que visitaron y le regalaron dulces artesanales elaborados por el colegio secundario de San Ramón.