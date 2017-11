La bailarina no se priva de criticar ni al jefe de su marido

-

Desde que comenzó el "Bailando 2017" a Lourdes Sánchez la sindicaron como la participante con coronita, por su relación con el productor Pablo "Chato" Prada, con quien tienen un hijo en común. Sin embargo, parece que el reinado terminó. Por lo menos, eso lo hizo notar Marcelo Tinelli al mostrarse molesto por las críticas que había lanzado la bailarina en un programa radial.

"Marcelo ya direcciona para dónde tiene que votar el jurado. Ni bien bajamos de la escalera, ya empezó a decir que estábamos en la playa y hasta dijo que no le había gustado. No sé si el jurado lo habrá escuchado", dijo Lourdes sobre el bajo puntaje que cosechó con el merengue.

Tinelli no hizo oídos sordos y le contestó desde la pista del Bailando: "Tiene 14 puntos, yo en su lugar estaría ensayando más que hablando". Pero la mujer de "Chato" Prada no se quedó callada. A través de Twitter le envió su respuesta al conductor, a raíz del consejo que le dio al aire. "Ensayé mucho, ¡hasta el domingo que me fui de La corte 23.30! Encima, cuando voy a mi auto le robaron las ruedas y me quedé hasta la 3 AM con frío y hambre esperando que venga la grúa", se defendió la mujer del "Chato" Prada, lista para salir al ruedo en la sentencia y poder seguir en el certamen.