La TV prepara una grilla de ficciones para comenzar el 2018

23/11/2017 -

La tira de Underground "100 días para enamorarse" y la miniserie "Sandro de América", sobre la vida de uno de los intérpretes más importantes de la música popular argentina, son las dos nuevas ficciones que Telefé anunció anoche para 2018, en un evento realizado en el predio ferial de La Rural en el que también tuvieron relevancia la emisión especial de varios programas por el Mundial de Rusia y la presentación de "realities" de talento musical y de cocina. También tuvieron su espacio privilegiado otras novedades de las diferentes señales del grupo Viacom-Telefé, como el próximo estreno de la galardonada serie "The Handmaid´s Tale" por Paramount Channel, distintos programas humorísticos de Comedy Central o la vuelta de los "MTV Unplugged" al clásico canal de videos musicales. El evento, conducido por Leandro "Chino" Leunis, tuvo como mantra-slogan "la fuerza mueve" en lo que los directores comercial y de contenidos del grupo de señales, Guillermo Campanini y Darío Turovelzky respectivamente, ilustraron como lo que será la segunda etapa en la adaptación de Telefé en su integración con Viacom. "Ahora queremos mostrar que la fuerza se pone en movimiento", decían los directivos en un video en el que actuaron de sí mismos con el estilo cómico de las aperturas de "Showmatch", antes de darle inicio formal al evento. A un año de que Telefónica concretara la venta del canal con estudios en Martínez a uno de los cinco conglomerados de medios y empresas de entretenimiento más grandes del mundo, Viacom-Telefé continúa afilando las estrategias de sinergia entre sus distintas señales con promoción cruzada de sus programaciones y con el fomento de una plataforma virtual que ya ofrece 4.600 horas de contenido gratuito a disposición en cualquier momento y lugar con dispositivos móviles. El evento "Upfront 2018" tuvo un desfile de figuras de todas las señales, ya sea en persona en el escenario o a través de videollamadas en vivo o mensajes de video previamente grabados reproducidos en la inmensa pantalla de LED que cubría buena parte de una de las paredes del salón, y fue la actriz Carla Peterson una de las primeras en hacer su entrada. La esposa de Martín Lousteau será la protagonista de "100 días para enamorarse", la comedia romántica que comenzará a grabar en los primeros días del año y que marcará el regreso de la productora Underground al formato de tira diaria a Telefé, luego del levantamiento prematuro de "Fanny la fan" por bajo rating. En tanto, también llegará el año que viene la biopic de 13 episodios "Sandro de América", coproducida por The Magic Eye y dirigida por Adrián Caetano, en la que se relatará la historia de vida del popular cantante, famoso en todo el continente y considerado precursor del rock nacional. Marco Antonio Caponi tomó por asalto el escenario y, con su voz y su cadera, dio sobradas muestras de por qué fue elegido para el papel del Roberto Sánchez de la edad adulta y en pleno éxito. Agustín Sullivan como el joven "Gitano" y Antonio Grimau en sus últimos años, completarán el trío que dará nueva vida a Sandro en la pequeña pantalla. Luego, Alejandro "Marley" por videollamada desde Estados Unidos, donde acaba de ser padre por vientre subrogado, conversó con Leunis para adelantar que en 2018 volverá con su programa de viajes "Por el mundo" y con una nueva versión del reality de talentos que supo hacer en el pasado en la pantalla de Telefé, "La voz". El lungo presentador también aprovechó la ocasión para anunciar que llevará a cabo el especial de "Marley por el mundo": "Por el mundial" en vivo desde Rusia, que comenzará a emitirse un mes antes del comienzo del Mundial de la FIFA y formará parte de una programación especial de Telefé para el evento máximo del fútbol planetario que incluirá entre sus enviados a miembros del staff periodístico y a parte del elenco del programa de humor "Peligro sin codificar". Además de "La voz", Telefé tendrá en 2018 el reality de cocina de formato inglés "Bake off", con Cristophe Krywonis juzgando la tarea de pasteleros aficionados, y el programa "Primera cita", que registrará las alternativas de dos personas en una cita a ciegas en un restaurante. "Cortá por Lozano" y "Podemos hablar" seguirán en 2018, al igual que la renovada versión de sus cuatro noticieros diarios, incluido "El noticiero de la gente" del mediodía que conduce Nicolás Repetto. El propio Nico estuvo en el escenario, de sonrisa amplia, en busca de enterrar los rumores que en las últimas semanas señalaban que el conductor preparaba su salida a tan sólo tres meses de haberse lanzado en el formato. Una de las figuras emblema de la señal de las pelotitas como Susana Giménez no solamente está garantizada para el 2018 sino que se anunció que la despedida de su actual trigésima temporada televisa tendrá por sede al porteño teatro Gran Rex el domingo 17 de diciembre. Además "Susana Giménez", la apuesta por los programas de juegos y entretenimientos seguirá firme con la continuidad de "The Wall" y "En qué mano está". Mientras que también se profundizará la estrategia de la promoción cruzada entre las señales, tal el caso de la tira juvenil musical "Kally´s Mashup" que seguirá al aire por Nickelodeon y aprovechará las mañanas de los fines de semana en Telefé; ese sistema le reportó al canal infantil un 40% de crecimiento en 2017.