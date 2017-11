23/11/2017 -

"No hay romance con nadie, dejen de joder loco. No me gusta nadie. La próxima, busquen un pendejo. Los viejos están sobrevaluados", escribió Marianela Mirra sorprendiendo a sus seguidores en Instagram, junto a una foto hot, luego de haber blanqueado en un anterior posteo su incipiente relación con Andrés Calamaro.