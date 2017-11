Uno de los ex integrantes de los Backstreet Boys es acusado de abuso sexual

Hoy 08:18 -

La cantante y actriz Melissa Schuman, quien perteneció a la agrupación Dream, acusó al Backstreet Boy Nick Carter de violación.

En en texto que publicó en su sitio web, Schuman dijo que se reunió con Carter en su departamento de Santa Mónica, California, cuando ella tenía 18 años y él 22. Ambos filmaban juntos una película para televisión y estaban en su día de descanso.

Dijo que acudió con una amiga. Los tres jugaron videojuegos y platicaron un poco. Luego, Carter le preguntó a Schuman si quería escuchar música nueva en la oficina. Ella accedió y poco después comenzaron a besarse.

“Me llevó al baño contiguo a su oficina. Cerró la puerta y seguimos besándonos. Le pregunté qué estábamos haciendo ahí. No contestó y siguió besándome”, relató. “Luego me alzó, me puso en el mueble del lavabo y empezó a desabrocharme los pantalones. Le dije que no quería ir más lejos.

“Me dijo: ‘No te preocupes, no le diré a nadie’. Le dije que esa no era la razón por la que no quería. De todas maneras me quitó los pantalones y me realizó sexo oral. Le dije que se detuviera, pero no lo hizo”. Luego, Carter presuntamente la obligó a realizarle sexo oral. Más tarde el cantante la llevó a una habitación en el que la violó nuevamente.

“Le dije que era virgen y que no quería tener sexo. Le dije que me estaba esperando a mi futuro esposo. Él susurró en mi oído: “Yo podría ser tu esposo”. Ante la denuncia, el artista salió a defenderse.

“Estoy impactado y triste con las acusaciones de la señorita Schuman. Melissa nunca me expresó, mientras estábamos juntos o en cualquier momento desde eso, que lo que hicimos no fue consensuado. Fuimos a grabar una canción y tocamos juntos, siempre fui respetuoso y le di apoyo tanto personal como profesionalmente”, señaló el intérprete.