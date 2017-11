Indignación: "Que el presidente ponga orden en la Armada"

Hoy 17:35 -

María Rosa es la madre de uno de los tripulantes del submarino ARA San Juan y, una vez conocida la noticia de que habría habido una explosión a bordo de la embarcación, le pidió al presidente Mauricio Macri “que ponga orden” en la Armada Argentina.

“Nos mintieron desde el primer día. Lo único que quiero decirle al Almirante Marcelo Srur que si no está en condiciones que se vaya”, manifestó la mujer mientras se iba de la Base Naval a bordo de un auto.

La mujer hizo pública su desilusión y acusó a la cúpula de la fuerza. “Me vuelvo a Punta Alta, no quiero que me mientan más. ¿A quién van a buscar?”, cerró ante el asedio de la prensa.