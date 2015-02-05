CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Noviembre 2017

A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

Hoy 21:17 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.45 CASO CERRADO SIN CENSURA

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 RUSIA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

20.00 COCINEROS DE NOCHE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 LAS ESTRELLAS

CANAL14

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)

15.00 BÁSQUET POR EL 14 - TNA: INDEPENDIENTE VS. TALLERES

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ANIMALANDIA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 EL MATADERO

CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

06.03 LAS VACACIONES DE MR. BEAN

07.45 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.58 SHANGHAI KID

10.03 SUPERMAN

12.47 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

14.54 SEÑALES

16.55 MUNDO ACUÁTICO

19.30 TORMENTA PERFECTA

22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS


TCM

07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

08.12 LA NIÑERA

08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)

10.20 LA NIÑERA

10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

11.39 MOMENTO CRÍTICO

14.06 EL JINETE PÁLIDO

16.17 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY

19.50 EL DEMOLEDOR

22.00 INFIERNO ROJO

23.58 LA ASESINA


TNT

06.05 AVIÓN PRESIDENCIAL

08.28 CORAZÓN DE TINTA

10.28 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS (R)

10.29 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS

12.34 INCORREGIBLES

14.26 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS (R)

14.27 LA ROCA

17.04 THOR. UN MUNDO OSCURO

19.10 FECHA 10 - SUPERLIGA 2017/2018

21.15 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

23.04 LIGERAMENTE EMBARAZADA

01.36 AMERICAN PIE 7 - EL LIBRO DEL


UNIVERSAL CHANNEL

08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

10.00 GRIMM

11.00 HOUSE M.D.

12.00 CHICAGO P.D.

12.50 AL FILO DE LA MENTIRA

15.00 GRIMM

16.00 HOUSE M.D.

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13

20.00 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

21.45 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS LYCANS

23.40 CHICAGO P.D.


STUDIO UNIVERSAL

09.00 UNA DIVERTIDA HISTORIA

11.05 HAPPINESS

12.45 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!

14.55 HARD EIGHT

17.05 SOLO UN SUEÑO

19.30 FULLSCREEN

20.00 HANNIBAL

22.45 DRAGÓN ROJO

01.25 HANNIBAL

A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+ SÁBADO 25, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN MARIO REYNAGA, EL DÚO BARRAZA PAJÓN Y EL RECITAL DE RAÍCES.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE, A LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC Y LA COMUNA DE LA CAPITAL.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ VIERNES 8 A LAS 23, MÓSOJ ÑAUPA.

CINES

SUNSTAR

THOR RANGAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

24/11-17:10 (Cast) 19:30 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

24/11 -25/11 - 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

24/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

24/11-16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

24/11 -25/11 -19/11- 22:40 (Subt) 00:45 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

24/11-17:00 (Cast)

SOY TU KARMA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 29/11-18:10 (Cast) 20:10 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)

24/11 - 25/11 -19/11-22:10 (Subt) 00:40 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

24/11 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D - 17:00- 19:30 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:30- 20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY. 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS DE APERTURA TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:30

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días

3D Entrada General: $130

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $95 todos los días.

 
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