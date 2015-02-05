CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Noviembre 2017
A LAS 21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
Por El Liberal
Hoy 21:17 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.45 CASO CERRADO SIN CENSURA
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 RUSIA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
20.00 COCINEROS DE NOCHE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 LAS ESTRELLAS
CANAL14
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICIÓN)
15.00 BÁSQUET POR EL 14 - TNA: INDEPENDIENTE VS. TALLERES
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ANIMALANDIA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 EL MATADERO
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.03 LAS VACACIONES DE MR. BEAN
07.45 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.58 SHANGHAI KID
10.03 SUPERMAN
12.47 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
14.54 SEÑALES
16.55 MUNDO ACUÁTICO
19.30 TORMENTA PERFECTA
22.00 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS
TCM
07.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
07.46 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
08.12 LA NIÑERA
08.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.28 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 5)
10.20 LA NIÑERA
10.46 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
11.39 MOMENTO CRÍTICO
14.06 EL JINETE PÁLIDO
16.17 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY
19.50 EL DEMOLEDOR
22.00 INFIERNO ROJO
23.58 LA ASESINA
TNT
06.05 AVIÓN PRESIDENCIAL
08.28 CORAZÓN DE TINTA
10.28 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS (R)
10.29 LA CIUDAD DE LAS TORMENTAS
12.34 INCORREGIBLES
14.26 LO MEJOR DE AMERICAN MUSIC AWARDS (R)
14.27 LA ROCA
17.04 THOR. UN MUNDO OSCURO
19.10 FECHA 10 - SUPERLIGA 2017/2018
21.15 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
23.04 LIGERAMENTE EMBARAZADA
01.36 AMERICAN PIE 7 - EL LIBRO DEL
UNIVERSAL CHANNEL
08.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
10.00 GRIMM
11.00 HOUSE M.D.
12.00 CHICAGO P.D.
12.50 AL FILO DE LA MENTIRA
15.00 GRIMM
16.00 HOUSE M.D.
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S13
20.00 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
21.45 INFRAMUNDO 3 - LA REBELIÓN DE LOS LYCANS
23.40 CHICAGO P.D.
STUDIO UNIVERSAL
09.00 UNA DIVERTIDA HISTORIA
11.05 HAPPINESS
12.45 ¡QUÉ LINDA ADIVINA!
14.55 HARD EIGHT
17.05 SOLO UN SUEÑO
19.30 FULLSCREEN
20.00 HANNIBAL
22.45 DRAGÓN ROJO
01.25 HANNIBAL
A DÓNDE IR
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+ SÁBADO 25, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN MARIO REYNAGA, EL DÚO BARRAZA PAJÓN Y EL RECITAL DE RAÍCES.
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
* DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE, A LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC Y LA COMUNA DE LA CAPITAL.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ VIERNES 8 A LAS 23, MÓSOJ ÑAUPA.
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
24/11-17:10 (Cast) 19:30 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
24/11 -25/11 - 22:20 (Subt) 00:40 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
24/11 -17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
24/11-16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
24/11 -25/11 -19/11- 22:40 (Subt) 00:45 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
24/11-17:00 (Cast)
SOY TU KARMA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 29/11-18:10 (Cast) 20:10 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)
24/11 - 25/11 -19/11-22:10 (Subt) 00:40 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
24/11 -17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D - 17:00- 19:30 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:30- 20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY. 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:30
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días
3D Entrada General: $130
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $95 todos los días.