Doble jornada para los octavos de finales del torneo “Patón Yudi”

Hoy 21:38 -

CHOYA, Choya (C) Los cruces por los octavos de finales tendrá lugar hoy y mañana en las instalaciones del club Social y Deportivo Coinor.

Esto corresponde al campeonato Luis ‘Patón’ Yudi que tiene como ente organizador a la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías.

Esta noche los juegos serán a partir de las 20. Allí se medirán:

La Deseada vs. Los Ferroviarios; Influencia vs. Suecia y La Casa del Plomero vs. Colonia Achalco.

Mañana, desde las 16.30, los partidos tendrá el siguiente orden:

Choya vs. Los Canarios; Farmacia del Rosario vs. Veteranos; Quirós vs. Carnicería Tres Hermanos; M y M Deportes vs. La Mexicana y a último turno lo harán Los Amigos vs. Icaño.

Se recuerda que en esta instancia tienen ventaja deportiva los combinados que hacen las veces de local.

Liga de las Instituciones

En las instalaciones del Parque Municipal de Frías se disputará esta noche la quinta fecha del certamen denominado Clausura Fin de Temporada 2017 que es coordinado por la Liga de las Instituciones de la “Ciudad de la Amistad”.

El horario estipulado será desde las 20.

El programa será el que se detalla a continuación: La Bio vs. Loma Negra; Policía vs. Comercio; Obras vs. Técnica; Tránsito vs. Social y Aoma vs. Polideportivo.

Tendrá fecha de descanso el elenco de Hípico.

La tabla de posiciones tiene en la cima a Polideportivo con 12 unidades.

Luego se ubican: Obras, Aoma y Técnica con 9; Hípico y La Bio 6; Comercio y Tránsito 3; Policía, Social y Loma Negra cierran sin sumar puntos.

De esta manera, la mejor acción dirá presente en esta zona de la provincia de Santiago del Estero, donde el fútbol también es pasión de multitudes entre todos sus aficionados.