Tiempo de finales en la C40 y C45 de Campeonato y Consuelo

La Unión de Futbolistas Veteranos Amateur tendrá mañana una jornada apasionante y con cuatro equipos que irán en busca del título por la Zona Campeonato y Consuelo, respectivamente.

En este caso, los partidos que revisten mayor interés son los que protagonizarán en la cancha de San Esteban, Estación La Curva vs. Refrigeración Vicente (final de la C40 en Zona Campeonato) y Bonafide con Óptica Molinari (final de la C45 en la Zona Campeonato).

No menos importante serán los que animarán en la cancha de El Gringo Nº 1 de San Esteban, Uthgra vs. Villa Borges (final de la C40 en Zona Consuelo) y La Rifa de Alberto vs. El Triángulo (final de la C45 en Zona Consuelo).

También habrá enfrentamientos por el tercer y cuarto puesto tanto en la Zona Campeonato como en la Consuelo, en las mismas categorías, respectivamente.

La actividad comenzará a las 16.30, mientras que en la C50 habrá algunos cotejos que comenzarán a las 17.30.

Algunos resultados del pasado fin de semana fueron éstos: C40, Zona Campeonato, semifinales, Estación La Curva 3, Mecánica Raúl Ávila 2 y Vicente Refrigeración 3, La Fusión 1. Zona Consuelo, Uthgra 0, Los Amigos 0. El primero ganó después por penales 3 a 2. Mojones 0, Villa Borges 0. El segundo ganó después por penales 5 a 4.

C45, semifinales del Torneo Anual, Óptica Molinari 1, B. Sarmiento 0 y Bonafide 1, Almirante Brown 0. Zona Consuelo, El Triángulo 1, Mojones 1. El primero ganó por penales 4 a 3. La Rifa de Alberto 1, Mojones 1. El primero ganó por penales 2 a 1.

Torneo Zonal, C50, Zona 1, Villa Ángela 4, Facheritos 0; Villa Borges 4, Indumentaria Lar 4; Villa Tranquila 0, Colectiveros 1; Recursos Hídricos 2, Feria del Newbery 0.

Zona 2, Racing 1, Despensa Las Mellis 0; Refi Shop 4, Panificadora Lola 2 y Fabio Automotores 1, 4to. Pasaje 0.

Zona 3, B. Sarmiento 1, Joyex 0; Tinglados Manuel 1, Uta 0 y Calle 14 3, Defensores de Antilo 2.

El detalle completo de lo que será la vibrante jornada de mañana es el siguiente: en San Esteban: Estación La Curva vs. Vicente Refrigeración (C40, final Campeonato) y Bonafide vs. Óptica Molinari (C45, final Campeonato). En Estudiantes de Maco, La Fusión vs. Mecánica Raúl Ávila (C40, tercer y cuarto puesto) y B. Sarmiento vs. Tinglados Manuel (C50).

En Nuevo Banco, Alte Brown vs. B. Sarmiento (C45, tercer y cuarto puesto) y Indumentaria Lar vs. Villa Tranquila (50). En Mistol, Facheritos Super Kids vs. Feria del Newbery (50) y Despensa Las Mellis vs. Refi Shop (50). En El Gringo (San Esteban), Uthgra vs. Villa Borges (C40, final Consuelo) y La Rifa de Alberto vs. El Triángulo (C45, final Consuelo).

En UTA, Mojones vs. Calle 14 (C45, por tercer y cuarto puesto) y Colectiveros vs. UTA (50). En La Guarida, Mojones vs. Los Amigos (C40, por tercer y cuarto puesto Consuelo) y Villa Ángela vs. Recursos Hídricos (C50). En Suboficiales, 4to. Pasaje vs. Defensores de Antilo (50) y Racing vs. Fabio Automotores (50).

En Luz y Fuerza, 17.30, Luz y Fuerza vs. Joyex (C50). En Villa Borges, 17.30, Villa Borges vs. Panificadora Lola (C50). En Calle 14, 17.30, Calle 14 vs. Independiente (C50).