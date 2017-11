Islas Malvinas, un equipo de la C50 abonado a los títulos

Hoy 21:51 -

El equipo de la C50 de Islas Malvinas está otra vez de parabienes ya que se consagró bicampeón en la presente temporada al vencer en la final a Carnes Marito por 2 a 1.

Cabe recordar que los malvinenses vienen de conquistar en la primera parte de la temporada, el certamen Apertura por lo que la alegría fue doble el pasado fin de semana.

Por otro lado, Gremio Judicial se quedó con la tercera ubicación al golear por 3 a 0 a Santa Lucía.

Por el lado de la Zona Consuelo de la categoría C40, el que también vivió una jornada a puro festejo fue Cristian FC que en la final venció a Ferretería Santa Lucía por 2 a 0.

Los resultados de la sexta fecha en la C40 fueron los siguientes: Club Piedritas 0, Profe Karen 0; Villa María 1, San Luis 1; Ateneo Ejército Argentino 0, Taller Carlos Issi 0 y Verdulería Los Amigos 1, 1 Unión 1.

Las posiciones: Profe Karen y Club Piedritas 12, Taller Carlos Issi 10, Ateneo Ejer. Argentino 9, Villa María 7, Unión 5, Verdulería Los Amigos 3 y San Luis 2.

Mañana, desde las 16, con 30 minutos de tolerancia, se jugará la séptima y última fecha de la C40 con el siguiente programa de enfrentamientos: Cancha Estrella Roja (1): Profe Karen vs. Ateneo Ejercito Argentino. Cancha Ateneo Ejército Argentino: Club Piedritas vs.Villa María. Cancha Estrella Roja (2); Verdulería Los Amigos vs. San Luis y Taller Carlos Issi vs. Unión. Cancha San Lorenzo, (amistosos): Villa del Carmen vs. Loma FC y Carnicería Daniela vs. Carnes Marito.