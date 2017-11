Mañana se conocerán los semifinalistas en las categorías C 20 y C30

Hoy 21:53 -

Con gran expectativa se aguarda para mañana la disputa de las llaves de Cuartos de Final del Torneo Clausura Pipo Alderete que organiza la Liga de los Clásicos Barriales, donde equipos de ambas categorías saldrán a escena con la intención de ganar para avanzar a las semifinales. Además, desde la organización programaron encuentros amistosos para aquellos que no pudieron acceder a la etapa de Play Off.

En la misma se destaca el duelo que protagonizarán Ruta Uno ante Refrigeración Llanos. La programación completa es la siguiente.

En cancha de Barrio Aeropuerto: Ruta Uno FC vs. La Libertador (20); La Perú vs. Árbol Sólo (20); Carne La Hacienda vs. Mal Paso (30).

Cancha de Mal Paso: La Banda de Memo vs. La 21 Barrio Aeropuerto (20); Los Piratas de la 109 vs. La 203 (20); 7º Pasaje vs. El Fondo de Borges (30).

En Calle 107: Lamadrid vs. Peti (20); Los Pibes del Pasaje vs. Amigos de la 18 (20); El Seppse vs. A Confirmar (30).

En Morumbi Borges: Equipo a confirmar vs. A confirmar (20); Los Tenas vs. Quilmes (20); Verdulería Chiqui vs. Estudiantes (20); Ruta Uno vs. Refrigeración Llanos (30).

En 6º Pasaje: 6º Pasaje vs. La Plaza (20); Villa Borges vs. Juveniles de Villa Borges (20); Tarapaya vs. Equipo a confirmar (30).

En Chañar: Juan Felipe Ibarra vs. Juveniles de la Bañadera (20); La Barra vs. Juveniles del Gas (20); Triángulo vs. Equipo a confirmar (20); La Cochetti vs. Gas del Estado (30).

En Fondo de Borges: Equipo a confirmar vs. Equipo a confirmar (20); Carlitos Legui vs. Equipo a confirmar (20); 6º Pasaje vs. Equipo a confirmar (30).

En Villa Grimanesa: La Banda de Matías Camus vs. Carro Bar Chara (20); Los Pibes de la 18 vs. Equipo a confirmar (20); Pablo VI vs. Los Pumas (30).

En Autonomía: Óptica Molinari vs. Alma Fuerte (20); Primer Pasaje vs. La 23 (20); Autonomía vs. Equipo a confirmar (20).

En Santa Rosa: Santa Rosa vs. Juveniles del Paseo Colón (20); Los Millos vs. Emaus (20); Santa Rosa vs. Calle 4 (30).

En Triángulo: Laureles vs. La Banquina (20); Juveniles del Tarapaya vs. Estrella (20); Rey de Copas vs. Polirubro Aylen (30); Los Peregrinos vs. San Telmo (20).