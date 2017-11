Apasionantes encuentros por las llaves semifinales

Hoy 22:01 -

Mañana se aguarda por una tarde de apasionantes partidos correspondientes a las semifinales del Torneo Clausura denominado “Nicolás Esteban Cura” que organiza los Clásicos Barriales, de la Zona Sur con esta programación.

En cancha de Mosconi: Vino Tinto vs. Salvador (20); Kiosco Julian vs. Granate (20); Mosconi vs. Stilnovo (30).

En Viamonte: Rivadavia vs. Tigres (20); Tronquito vs. Racing (20); Los Sucios vs. Kiosco Benja (30).

En Bº San Martín: Los Dragones vs. Juv. Vinalar (20); Juveniles San Martín vs. Villa María (20); Golo Sur vs. Villa María (30).

En Santa Lucia: Peluq. Arte Pa vs. La Loma (20); Santa Lucia vs. Jhon Kennedy (20); Vagos Mosconi vs. Mariano Moreno (30).

En Mariano Moreno: Bº San Martín vs. Los Carpas (20); Los Topos vs. Tradición FC (20); Tronquito FC vs. Fondo Vinalar (30).

En Vinalar: Bº Libertad vs. Racing Ulluas (20); Juv. La Ancha vs. Pasaje 445 (20); La Ancha vs. Industria (20).

En Los Secos: La Gruta vs. Mala Fama (20); Los Secos vs. La Vía (20); Estudiantes vs. Los Amigos (30).

En Los Sucios: Ciclón vs. Los Mismos de Siempre (20); Vinalar vs. 4 Plazas (20); Rifas Tunis vs. Sara y Mañu (30).

En Los Poros: Amigos de Gallo vs. La 16 (20); La 5 vs. Fondo (20); Viamonte vs. Damaso Palacio (30).

En Siglo XXI: Pibles Siglo vs. Panificadora Vidal (20); Juv. Siglo XXI vs. Desp. Daniela (20); PSG vs. 3 Amigos (30).

En Mistol: Lucianita vs. Juveniles Tronquito (20); Amigos de Lucianita vs. Pumas Católica (20); Las Heras vs. Siglo XXI (30).

En Campeones del 28: Pueyrredón vs. 3 Amigos (20); Eli vs. Barra de Gento (20); La Gdor vs. Halcones Dorrego (20); Pibes Cáceres vs. Independiente (20).

En Los Pitufos: La Santa Fe vs. Los Gedes (20); Pibes de la 67 vs. Huracán (20); Mailín vs. La Loma (30).