FÚNEBRES | 24 de Noviembre de 2017

Hoy 22:04 - FALLECIMIENTOS





- María Cristina Vizgarra

- Rosa María Hanak (Taboada)

- Delida Gutiérrez (La Banda)

- Julio César Díaz

- Tomasina Casimira Giménez de Díaz

- Bernabé Mario Agustín Soria

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BECCARIA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/17|. Charito de Cavallotti abraza con todo su amor a Mónica ante la pérdida de su papá y ruega para ella y su familia cristiana resignación.

CARDOSO DE PASKEVICIUS, GRACIELA JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. Nicolás Tomás Gentile, Maria Inés Bravo y Nicolás Domingo Gentile Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana política del amigo Carlos Paskevicius. Elevan oraciones en su memoria.

CINZANO, TERESA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/17|. Sara Vidal Alcorta de Oberlander, hijos Marta y Carlos Escobar, Hernán y Daniela Vazquez (a), Irene, su hemana Mirta Cinzano participan y acompañan con mucho dolor a sus hijos y hermanas.

DÍAZ, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su esposa Esther Ruiz, sus hijos Nilda, Elsa,René, Diego y José, hijos pol, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC. AMPARO SRL EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Amigos y vecinos de Agencia 466, participan con dolor el fallecimiento del papá de René. Ruegan oraciones en su memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su hermana Mónica, su cuñado Maqui; sus sobrinos Gonzalo y Rodrigo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Sus primos: Norah Agüero de Rizo Patrón, Carmen Agüero de Manzur y María Cristina Agüero Echegaray y sus respectivas familias, participan con profunda tristeza su fallecimiento, elevando oraciones en su memoria y acompañando en estos momentos de dolor a su querida familia. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Jardín del Sol.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Grupo Darwin acompaña en el dolor por el fallecimiento de Carmen, a sus hijos, hijos políticos, hermanos y demás familiares.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Zulema Darwin e hijos participan y acompañan en estos dificiles momentos a la familia de Agustina, Alejandro, Alba, Germán, Nancy, Pablo y demás familiares por la pérdida irreparable de Carmen. Que Dios le dé el descanso eterno.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Sus compañeros y amigos, Silvia, Marcos, Dante, Pablo, Guillermo, Zulema, Darwin (p), Darwin (h), Nicolau, Meneco Taboada acompañan con profundo dolor a Alba, Germán, Agustina, Alejandro, Nancy, Pablo y demás familiares con motivo del fallecimiento de Carmen.

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Lidia de Maldonado, sus hijos y respectivas familias, desde Choya, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este duro momento. Choya.

GIMÉNEZ DE DÍAZ, TOMASINA CASIMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/17|. Su esposo Reinaldo, hijo Walter, h. pol. Rosa, Hnos. Susana, Natividad, Eduardo, cuñado, Omar y demás familiares part. su fallecimiento, sus retos serán inhum. en el cementerio Los Flores, hs. 11. Casa de duelo Los Olivos 3271 Bº Jardín. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su prima Marta y familia López Ávila participan con profundo dolor su fallecimiento. Que Dios te tenga en su gloria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su primo hermano Humberto Fadel Astún, su esposa Olga, sus hijos Luis, Omar y Andrea, acompañan a su apreciada familia en tan penoso trance, elevando oraciones en su querida y siempre recordada memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Antonio Gel, Fabiola Moreno e hijos participan con dolor el fallecimiento de su vecino. Elevan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Sus vecinos Sergio Pereyra y Daniela More e hijos participan su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Antonio Tagliavini y flia., participa el fallecimiento de su amigo Roberto, acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Rubén y Elina y sus hijos acompañan a su madre y hermana Tuti e hijos en estos dolorosos momentos. Ruegan por la paz de su alma.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Elina Abdala, acompaña a su amiga Tuti en tan doloroso momento. Ruego por su eterno descanso.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. El Señor te reciba en sus manos y te dé el descanso eterno. Mirta Astún, Francisco Crespo y flias., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a su madre y hermana Tuti y toda la familia en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurreccion y cristiana resignación de su familia.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Elsa Beatriz Medina participa su fallecimiento fallecimiento, acompaña a su madre y hermana Tuti y toda la familia en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Mary Acosta, su hija Carolina y su hermana Cristina Acosta, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Carlos Japaze y Elsa Chein de Japaze, sus hijos Daniel, Gisela y Alejandro, sentimos con mucho dolor la perdida de nuestro primo Roberto. Que Dios les de fuerza y consuelo a su flia.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Promoción Belén 68, participa el fallecimiento de Roberto y acompañan en el dolor a nuestra querida compañera y amiga Tuti, a su madre e hijos. Rogamos oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Haydée J. de Dalale, sus hijos Mónica Dalale de Pérez, Héctor Perez y flia., Osvaldo Dalale y flia., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su madre Alicia, a Tuti y a toda la flia., en este momento de profundo dolor Ruegan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Rosa Elena Atterbury, Ing. Fernando Filippa y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Olga Arias de Abdala, sus hijos Pichón y Nenusa y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan desde el afecto a su hija, su madre, hermana y demás familiares en esta dolorosa circunstancia.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Acompañamos con gran pesar en este doloroso momento por la pérdida de su hno. Roberto a nuestra querida Tuti; Carlos Coronel, Estela Medina de Coronel y sus hijos Carlos, Silvina y Cecilia Cornel con sus respectivas flias. Que el Señor los reconforte y le de fuerzas para seguir adelante. Ruegan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. José A. Ortiz, Silvia Méndez Castiglione e hijos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Por el eterno descanso de nuestro querido primo Roberto: Guillermo y Myrian Etse y sus respectivas familias.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. "Hoy es un día muy triste pues perdimos a un gran vecino y amigo de calle Saénz Peña: Roberto Japaze, es difícil de creer que ya no estarás más con nosotros, pero las cosas pasan por algo y hay que respetar la decisión de Dios, descansa en paz querido amigo". Aldo y Betty Leal, sus hijos José, Carlos, Luis y Laura y sus respectivas flias. Norma Llebeili y sus hijos Antonio y flia., Carlos y flia., hijas de Ricky Llebili y Yesmin Llebeili, Luis María Busso y el personal de Cerrajería Busper, Cristina y Pedro Montil y Flia, María Selva Quiros y flia. María Rosa Obaid y Flia. y todo el personal de Ciber y Maxiquiosco "Señales" participamos con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a toda su flia. Rogamos oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. "Señor, ya está ante tu presencia, éste ser maravilloso, donde solo hay paz y felicidad". Graciela Sauad y flia, Norma Sauad y flia, Eduardo Sauad y flia, Sarita Sauad y flia y Adriana Sauad y flia, acompañan en este momento de dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Luisa Gómez Coronel de Lucatelli, sus hijos Mariana del Valle, Tomás Martín, Pablo Ramón y sus respectivas familias participan el fallecimiento del hermano de su muy querida amiga Tuty. Un abrazo enorme a Alicia y demás familiares.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. María Ramendo y familia participan el fallecimiento del hermano de Tuty, su querida amiga. Saludan a Alicia y demás familiares.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Charito Casanova de Cavallotti acompaña a Alicia, Tuty y demás familia ante la partida de Roberto. Eleva oraciones por su descanso en el Señor.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Graciela Muhn, Germán Robato y sus hijos Sol y Santiago Robato participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Cr. Julio R. Marañón, su esposa Luisa Astún, Enrique Fernando Marañón, su esposa Verónica de Fátima Vega y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones por su feliz resurrección y una cristiana resignación de todos sus seres queridos.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Susana Ribas Meneclier participa con tristeza su fallecimiento y acompaña en el dolor a toda su familia.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Señor ya esta ante ti, recibelo en tu Reino y dale el descanso eterno. Personal de Farmacia Urbana participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Ángel y Norma Japaze participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Alicia, Tuty y demás familiares, rogando a Dios resignación y consuelo ante tan irreparable pérdida.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Pedro L. Mulki y Sra., sus hijos Gabriela, Gustavo y Zulema, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos tan difíciles.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. María Clotilde, José María, Francisco José, Juan José y Ramón Jose Lami Hernandez participan con profundio dolor el fallecimiento de su amigo de la infancia. Que Dios lo tenga en su gloria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Arturo Oscar Contreras, Maria del Luján Tauil; Amira Isabel Tauil; Ricardo Neme y Graciela Tauil, participan su fallecimiento y acompañan a Tuty y familia en tan doloroso momento.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Cdr. Sarquiz Miguel y familia participan su fallecimiento.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. José Sarquiz, Mabel Herrera de Sarquiz, José Alberto Sarquiz (H) y Viviana Sarquiz participan su fallecimiento.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Participa de su fallecimiento la empresa MIJOVI SRL.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. José Luis Castiglione y Ana Lía Rezola participan su fallecimiento y acompañan a Alicia, Tuti y familia.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Héctor Toscano y Graciela, sus hijos Patricia, Gianina y Alejandro, hijos pol. Luis Roberto, Maria de los Ángeles, Pablo, nietos Lautaro y Luisina, lamentamos profundamente su fallecimiento y acompañan a su flia., en este momento de dolor. Pedimos al Señor pronta resignación.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Elio Mario Arce, Elena Slavinski de Arce y sus hijos Ana Maria, Mario Alejandro y Carlos Guillermo y sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Tuti. Piden consuelo y resignación a su flia. y ruegan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Oscar Zorribas y Herminia Frías, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria,

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Blanca de Dalale, su hija Guigui y sus nietos Noel y Nicolás participan con dolor su partida y acompañan a Alicia su mamá y toda su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Nelly Herrera de Basbús y sus hijos Abelardo, Luis, Nelly, Eugenia, Marcelo, María Beatriz y María Cecilia y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en su dolor. Elevan una oración por el descanso de su alma y que brille para él la luz que no tiene fin.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Se fue un amigo de toda la vida que el Señor lo tenga a su lado. Raúl y Josefina, hijos Analía, Jorgelina, Raul y Guada y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JAPAZE, ROBERTO SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Dra. Doris Martínez y Estela Ferreyra acompaña a su familia en estos duros momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Mabel Etsg, participa el fallecimiento de su amigo Hugo y acompaña a su esposa Maria Garcia e hijos en su dolor.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Cacho, Ceci y Marianella Giangreco, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos Abi, Anita, Carmen y Horacio. Ruegan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Dra. Teresa Sánchez Cantero y su esposo Dr. Jorge Acosta, Dr. Roberto Costilla y su esposa Nelda Meritano y sus respectivas flias, acompañan a su querida amiga Anita en éste difícil y triste momento de su vida.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Todo lo sufro, por los escogidos, para que ellos obtengan la salvación, que está en Cristo Jesús; como lo dice San Pablo. Luis Congiu, Perla Buenvecino y familia, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Hugo. Acompañan a su familia. Elevan y piden oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. El Consejo Superior de la Universidad Católica de Santiago del Estero, su rector, Ing. Luis Eugenio Lucena; vicerrectores, Lic. Víctor Manuel Feijóo; Cr. Luis Alberto Rezola y Lic. Luis Alberto Guantay, decanos, secretarios del rectorado, profesores, no docentes y alumnos de la UCSE, participan con pesar su fallecimiento; y acompañan con oraciones a sus hijos Anita Lavaisse y Peter Felker.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Angela P. de Beltrame, sus hijos Leo y Silvia y Cecilia con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Ñaty, hijos y nietos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. La Acción Catolica de la Catedral Basílica participa el fallecimiento del esposo de Ñati, quien fuera responsable del Grupo de Mujeres de Acción Católica, acompañándola junto a sus hijos y nietos en este doloroso momento. Eleva oraciones en su memoria.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Poli Nasser participa el fallecimiento de Hugo y acompaña a su esposa Ñati, a sus hijos Aby, Anita, Carmencita, Horacio y a toda su familia en este momento doloroso. Ruega por el descanso eterno de su alma.

LAVAISSE, MANUEL HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. La Sra. Ive Perez Mosca de Miguel, sus hijos Gabriela y Luis, Gabriel y María del Carmen, Maria Soledad y Augusto participan el fallecimiento del padrino de Soledad y acompañan a Ñaty y sus hijos en estos momentos de tanto dolor y ruegan por la resignación que tanto se merecen.

MARÍN DE AUTALÁN, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Sea su recuerdo imperecedero entre los suyos. Sus hijos Purrete, Mirta y Verónica y sus respectivas flias. participan su fallecimiento con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

MARÍN DE AUTALÁN, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Tus compadres Cerafina Torrez y José Nicanor Campos, participan con profundo dolor la partida al reino Celestial de su comadre y amiga de toda la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN DE AUTALÁN, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Sus amigas Cristina de Chazarreta, Norma de Atía y Ada de Pons, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en tan dolorosa pérdida.

MARÍN DE AUTALÁN, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Ricardo Campos y flia., Roberto Campos y flia., Nora, Belén y Cecilia, participan con profundo dolor su fallecimiento, Rogamos a Dios resignación y consuelo para sus hijos Tita, Perrete y Vero y sus flias.,

MARÍN DE AUTALÁN, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá". Héctor, Liliana, Mauro, Jonás y Larita González, acompañan a la flia. Autalán en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARÍN DE AUTALÁN, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. "Señor recibela en tus brazos y hazla descansar en paz". Sus vecinos y amigos Pedro Aguirre, su esposa Ignacia, sus hijos Beba, Angela, Blanca, Pablo y Cecilia con sus respectivas flias., acompañan con hondo dolor su camino a la eternidad y ruegan a Dios por la fortaleza de su flia.

MARÍN DE AUTALÁN, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. "Señor dadle el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Su consuegra Ofelia Montes de Tenrreyro, sus hijas Ofelia de Autalán, Cristina de Carrizo con sus respectivas familias, Silvia y Antonella Tenrreyro, participan con gran sentimiento su fallecimiento, rogando a Jesús y María la reciba en su Reino.

MARÍN DE AUTALÁN, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Sus vecinos Cori Banco, Ariel, Andrea Taboada con dolor participan su fallecimiento y pedimos resignacion para su flia. Elevamos oraciones en su memoria.

MARÍN DE AUTALÁN, MIRTA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Su cuñado Carlos Raúl Autalán, Mercedes Acuña, sus sobrinos Marcelo y Gustavo y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

SERRANO, GABRIELA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Su sobrino Clemente Di Lullo y Sara Celia Aguirre, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO, GABRIELA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Su sobrino Carlos Enrique Aguirre y Susana Espinosa y flia, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO, GABRIELA ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/17|. Sus sobrinos nietos Luis y María Eugenia Colucci y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SORIA, BERNABÉ MARIO AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/17|. Su padre Miguel Soria, su segunda mamá Fanny Uzzante y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhum. en cementerio Vuelta de la Barranca hs. 15. Casa de duelo M. U. L. 8. 1º Ampl. Borges. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VIZGARRA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Rezan por su paz eterna. Su cuñada Noemí y sus hijos Álvaro e Iván Arjona acompaña en oración Guadalupe Olmedo.

VIZGARRA, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Elena, José, Yamil y Elsa, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CABEZAS DE CURET, PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 24/6/17|. A cinco meses de tu partida te recordamos con mucho cariño y estás siempre presente con nosotros. Tu esposo Aníbal, tus hijos Fernando y Alfonso, tus nietos y demas familiares, invitan a la misa en su memoria en la iglesia San Francisco hoy a las 20 horas.

GIMAREY, ERNESTO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/17|. Su esposa, sus hijos, hija política y nietos; invitan a la misa que se oficiará hoy viernes 24 de noviembre a las 9.30 hs. en la Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

HERRERA DE RICARTE, DORA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/17|. A 3 meses de su fallecimiento, los invitamos a la misa el dia 24 de noviembre del 2017 a las 20 hs. en la iglesia San Francisco.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ECHEGARAY, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/17|. Suegra querida, compinche, compañera, cuanto la vamos a extrañar. Seguramente nos seguirá acompañando de otra manera, así que no me despido simplemente la saludo. La quiero Mucho y le voy a estar siempre agradecido por haberme dado a Agus el amor de mi vida y con quien formamos una familia maravillosa. La quiero por Siempre. Alejandro.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

DÍAZ, DARÍO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/17|. Partiste a otro mundo dejando un gran vacío en mí que nada ni nadie podrá llenar. Que Dios te guarde en su gloria y que brille la luz para ti que no tien fin. Su esposa Graciela, sus hijos Marcelo, Mariela, Daniel, Adrián, Sergio y Cristian, su hijo pol. Francisco (Rulo) y su nieta Paola Andrea.

DÍAZ, DARÍO ALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/17|. Dario hoy hace 9 días de tu partida y siento que estás junto a nosotros, no es fácil pero tengo el consuelo de saber que donde estás me das muchas fuerzas y siempre recordaré lo mejor de todas las cosas que pasamos juntos, no puedo creer lo que pasó, te extraño mucho, dame fuerza mi vida. Tu esposa Graciela.

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACUÑA, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/17|. Sus hijos Liliana Margarita, René, Raúl, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

GUTIÉRREZ, DÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/17|. Sus hijos Oscar, Omar, Jorge, Sergio, Ricardo, Raul, Mirian, Nancy, Norali, Analia, h.politicos, nietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 11 hs. en el Cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE La Plata 162 - Tel. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CANDELA, VÍCTOR CÁNDIDO (Ñato) (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/13|. Papi: Un día como hoy mi Señor Dios te eligió porque Él lleva a los mejores guerreros y vos sin dudas eras el mejor!! Siento tanto privilegio de ser tu hijo, nos dejaste tus mejores enseñanzas y consejos, te extraño y te amo muchísimo, quiero darte las gracias por todo lo que recibí de ti, gracias por la vida, el amor, por la alegría que me diste. Te extraño mucho, siempre estás con nosotros en el día a día, te recordamos, no es fácil seguir sin ti. A veces me siento muy triste pero sé que estás en el mejor lugar, viejo querido, no te digo adiós sino hasta luego. Tu hijo David que te ama con todo el corazón. Tu esposa Choly, tus hijos David y Fredi, tus hijas hijas políticas y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse cuatro años de tu fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

HANAK, ROSA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/17|. Su hijo Cacho Metrofano, su hija política Gladys, sus nietos Marcelo, José Luis, sus nietas políticas Mili, Luci, bisnietos, Martina, Emilio, Tadeo y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 09 hs. en el Cementerio de Taboada. Cobertura SERVICIO SOCIAL MUNICIPAL. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - TEL 42.

HANAK, ROSA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/17|. Pichón López, Lidia Metrofano y Margarita Cepko y cada una de sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

HANAK, ROSA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/17|. Sus amigos familias López hermanos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de sus seres queridos.

HANAK, ROSA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 23/11/17|. Propietarios y empleados de Panificadora "El Buen Gusto" participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CHAPARRO DE CORONEL, ANTONIA (q.e.p.d) Falleció el 23/11/13|. Me asomo a la ventana, buscando a mi mami, de lejos me mira, me dice que me ama, feliz yo la llamo, se ríe, se acerca, pero igual me deja. Yo sigo parada frente a la ventana, la veo, me rozó, se ríe, de a poco se aleja. Mi mami está perdida, voló de mi lado, el tiempo se pasa, no habrá más mañanas, igual yo te sueño la ilusión me engaña su rostro imagino, sus brazos me abrazan, ya no me sonríe, su imagen se apaga. Se ha ido muy lejos, mi llanto no calma, tu nombre mamita, es dulce palabra. Adiós mamita vacía está mi alma, fue lindo tenerte, la ilusión no gana. Mi cuerpo envejece, la pena se agranda, pero igual te espero junto a la ventana y sabes bien mamita que estas son tus palabras. Tu hija Haideé, tus nietos Dany, Yesi, Caro, Yane, Dalma, Guada, Daniel, tu esposo y de más familiares invitan a misa en la gruta Ntra. Sra. de Sumampa, hoy a las 20:30hs.

ISARES, ELVA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/17|. "Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido. Puedes rezar para que vuelva o ver todo lo que ha dejado en esta vida: amor, amistad, solidaridad, entrega sin límites". Su hermana Maruca agradece al vicegobernador de la Provincia, Sr. ministro de Gobierno, municipalidad de Frías, Área de Desarrollo Social, Honorable Concejo Deliberante de Frías, Partido Justicialista, IOSEP Sgo. del Estero y Delegación Frías, Dres. René y Andrés Del Castillo de la ciudad de Córdoba, Dra. María Cristina Robín, Dra. Alejandra Palomeque, Dr. Rubén Yudi, Dr. Raúl Monti, Dr. Jorge Bosco, enfermera Rosita de Ivanoff, Club Talleres, Centro de Jubilados Docentes, vecinos, familiares, amigos y a todas las personas que me acompañaron durante la enfermedad y fallecimiento de mi querida hermana Elva. Invita a la misa que se oficiará hoy en Parroquia Inmaculada Concepción a las 20,30 hs al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Frías.

VIGNALIK, HUGO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/16|. Su madre Elva de Vignalik invita a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs en parroquia Inmaculada Concepción para rezar por su descanso eterno, al cumplirse el primer aniversario de su partida al Reino Celestial. Frías.