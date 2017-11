Fotos "Adiós amor", escribió en Twitter la esposa de uno de los tripulantes del submarino

Jesica Gopar y Fernando Santilli unieron sus vidas hace 13 años y tienen un bebé. Él es uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan, y ella es una de las tantas familiares que vive horas de angustia y desesperación desde que el submarino perdió contacto con las bases, hace ocho días.

La mujer siguió las informaciones de la Armada y relató sus sentimientos en su cuenta de Twitter, donde puso un mensaje demoledor: "ADIÓS AMOR", así, con mayúsculas. También por las redes, Jesica agradeció el apoyo y el cariño que recibió y aseguró que está tranquila y en paz.

Como un pedido desesperado, cuando las autoridades hablaban de una "anomalía hidroacúsica", posteó su historia de amor y habló de la fuerza que los une:

"Fernando es un padre maravilloso. Mi compañero de todo. Cuando caí, él me levantó. Siempre nos separó el trabajo. Fragata Libertad, Francia por 5 meses y ahí siempre por 13 años juntos. Respiro por él. Que no se termine la búsqueda. Te necesito en casa". "Nunca nos preparan para esto. Me duele el alma. Me quiero morir. Hijo por vos lucho", escribió Jesica en otro tuit.

La historia fue publicada por el sitio web de TN.

Pedido

Tras el último parte del vocero Enrique Balbi, que se demoró casi dos horas, las escenas de llanto y desconsuelo invadieron la Base Naval de Mar del Plata.

La madre del teniente de navío Fernando Vicente Villarreal, uno de los submarinistas, le pidió a Maurcio Macri que "ponga orden" en la Armada y exigió a las autoridades de la fuerza que renuncien "si no están preparadas" para conducirla.

Más tarde, el papá del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra habló con un superior de su hijo y después aseguró en declaraciones radiales: "Están todos muertos". La versión sin embargo, no fue confirmada por el vocero de la Armada.