Gallardo realizó una práctica con los suplentes

Fotos PRUEBA. Marcelo Gallardo, DT de River, busca un nuevo triunfo ante Newell’s. Planea introducir algunas variantes.

24/11/2017 -

El plantel de River Plate que conduce Marcelo Gallardo realizó ayer una práctica de fútbol con los jugadores suplentes, en el regreso al trabajo tras el triunfo del martes último ante Unión por 2 a 0, en un adelanto de la 12ª fecha de la Superliga.

El equipo con el que trabajó el "Muñeco" Gallardo en el predio de Ezeiza formó con Germán Lux, Camilo Mayada, Jonatan Maidana, Alex Barboza y Nahuel Gallardo; Tomás Andrade, Iván Rossi, Ignacio Fernández y Exequiel Palacios; Carlos Auzqui y Rafael Santos Borré.

Por su parte, los titulares realizaron tareas regenerativas. De cara al partido frente a Newell’s, el domingo en el estadio Monumental, se esperan los regresos de "Nacho" Fernández -ya cumplió las dos fechas de suspensión- y la evolución de Milton Casco, quien en el partido contra el "tatengue" acusó una contractura.

Esta tarde se conocerá la sanción que recibirá Lux por la expulsión frente a Independiente, aunque Gallardo ya anunció que luego del buen partido ante Unión, Enrique Bologna seguirá siendo el arquero titular.

Por otra parte, Jorge Moreira, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo el 21 de octubre pasado, volvió a participar de una práctica de fútbol, como lateral derecho del equipo de reserva que jugó ante los suplentes.

En cuanto al equipo para enfrentar a Newell’s, sería con Enrique Bologna, Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y Santos Borré o Nícolás De la Cruz.

La negativa de Barovero

En otro orden, el ex arquero de River, Marcelo Barovero, quien arribó en la noche de ayer a Ezeiza tras el receso del fútbol mexicano y la licencia que le dio Necaxa, desestimó la posibilidad de regresar a River en este mercado de pases.

"No hay ninguna posibilidad de que pueda volver a River en este momento, el pase pertenece a Necaxa y no está en los planes que me cedan", dijo "Trapito" en medio de los inconvenientes que tiene River con el puesto de arquero y ante la posibilidad de la salida de Augusto Batalla.