El volante Carlos Lucero le apunta de lleno al gran objetivo del ascenso

Fotos CARLOS LUCERO.

24/11/2017 -

Güemes tuvo una gran fase regular en el Torneo Federal B. Ganó la zona B de la región centro con tres fechas de anticipación y ahora deberá ratificar todo lo bueno en los play off. Y en la instancia de cuartos de final le tocará Sarmiento de Leones, mañana en Córdoba y el próximo miércoles en La Isla.

Carlos Lucero fue uno de los jugadores más regulares del equipo que dirige Ricardo Dillon y confía en las posibilidades del Gaucho. "Somos conscientes del juego nuestro y sabemos que si lo podemos plasmar, podemos lastimar a cualquier rival. Trataremos de hacerlo en este camino que venimos transitando y seguir en busca del otro objetivo que es el ascenso. Todavía no se ha ganado nada, cumplimos un objetivo que era la clasificación, gracias a Dios varias fechas antes, y ahora ya nos metemos de lleno en los play off", dijo el volante.

Lucero admitió que quizás, de manera inconsciente, jugaron un poco relajados los últimos partidos de la fase regular. "Quizás sin querer encaras los partidos de una manera diferente. Salimos a ganar siempre pero a lo mejor, el hecho de saber que ya estábamos clasificados, como que no es tanta la intensidad que le metemos como antes de clasificar", sostuvo.

Al hablar del plano personal, dijo: "Hace mucho tiempo que vengo jugando de volante por izquierda. Ricardo, el técnico, me conoce porque ya venimos laburando hace bastante tiempo juntos. No solamente acá si no que lo he tenido en otros equipos y no solamente me conoce si no que yo se lo que él pide y trato de responderle".

"Yo había arrancando no del todo bien. Soy bastante autocrítico y quizás no arranqué como quería pero somos jugadores que nos comenzamos a conocer a principio del campeonato. Fuimos creciendo tanto en lo personal como en lo grupal. Uno sabe lo que puede dar y trabajaré para dar un poco más", concluyó el volante.