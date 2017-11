El ministro de Defensa inició 40 sumarios, exige que la Armada explique qué pasó y analiza relevos

Fotos DECISIÓN. Aguad dejó entrever que será relevada la cúpula de la Armada, una vez que dé las explicaciones sobre lo ocurrido con el submarino.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, inició 40 sumarios para deslindar responsabilidades en la Armada por la pérdida del submarino ARA San Juan, que todavía no pudo ser localizado. Se trata de las primeras decisiones del Gobierno, a las que seguirá seguramente, una vez que la propia fuerza explique qué pasó, el relevo del jefe de la Armada, almirante Marcelo Eduardo Hipólito Srur, y de toda la cúpula naval, según publica La Nación.

"Que se haya tomado la decisión de un relevo no quiere decir que se ejecute ahora. Hasta que no se resuelva el caso del submarino y se sepa qué pasó no hay novedades", explicó una fuente del Gobierno al diario capitalino, que consigna además que el ministro transmitió el malestar con la conducción naval a raíz del manejo de la crisis suscitada por la explosión del submarino y el incierto paradero de sus 44 tripulantes.

Aguad encabezó en el ministerio un comité de crisis y se reunió con el presidente Mauricio Macri, quien habló por teléfono con su par Vladimir Putin. Como parte de esa diálogo, Aguad coincidió con el ministro de Defensa de Rusia, Serguei Shoigu, en coordinar el envío de un buque ruso con equipo de rescate especializado para contribuir a la búsqueda del submarino perdido.

"El foco principal sigue siendo encontrar a la tripulación", confió a La Nación la fuente cercana a Aguad.

Horas antes de que lo hiciera público el vocero de la Armada, Enrique Balbi, el ministro de Defensa recibió el miércoles el informe de los Estados Unidos sobre la "anomalía hidroacústica" que provocó un giro en la búsqueda del submarino.

Según el diario, se lo entregaron personalmente el jefe de la Base Naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis Enrique González Mazzeo, y la secretaria de Servicios Logísticos del Ministerio de Defensa, Graciela Villata, que volaron especialmente esa mañana desde Bahía Blanca para llevárselo a Aguad en mano y sin intermediarios.

Villata, funcionaria de estrecha confianza del ministro, se había instalado en Puerto Belgrano para seguir de cerca el manejo del operativo de rescate naval, lo cual fue interpretado como una intervención virtual a la conducción de la Armada Argentina.