Confirman explosión y familiares de tripulantes del ARA San Juan reaccionaron contra la Armada

Fotos DOLOR. Ni bien se conoció la noticia de que hubo una explosión en el submarino, los familiares rompieron en llanto y la desesperación se apoderó de todos en la base naval de Mar del Plata.

24/11/2017 -

Ayer fue uno de los días más terribles para los familiares de los 44 efectivos que integran la tripulación del submarino ARA San Juan, con la confirmación de las Fuerzas Armadas de que se había producido una explosión en la zona desde donde llegó la última comunicación de la nave, información que desató una gran desazón que se vio traducida en llanto, ataques de ira y declaraciones en contra de la fuerza.

Si bien a última hora de ayer, el vocero naval, Enrique Balbi, dijo que no se descartaba ninguna hipótesis "porque todavía no sabemos dónde está el submarino", los familiares declararon ante la prensa que se les había informado por otras vías que "están todos muertos", e incluso despidieron a sus seres queridos. "Adiós amor", expresó la esposa de uno de los tripulantes del ARA San Juan, luego de que el papá de un teniente de la nave expresara: "Nos confirmaron que todos están muertos".

Explosión

"Hubo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente con una explosión", relacionado con el submarino ARA San Juan, fue la frase del vocero, que tiró abajo todas las esperanzas de los familiares que vivían días tensos en la base naval de Mar del Plata.

Por la tarde, la Armada desmintió haber tomado conocimiento desde el primer día de la suerte corrida por el ARA San Juan y sus 44 tripulantes y haberlo ocultado, en tanto dijo "entender" y "acompañar" a los familiares, que manifestaron su enojo y su dolor al hacerse oficial la noticia de una explosión a bordo del submarino.

"Si la Armada hubiese contado con esa información con anterioridad, se hubiesen realizado todo los esfuerzos en esa zona desde primer momento", aseveró el vocero naval, Enrique Balbi, en el parte de la tarde en el Edificio Libertad.

Al respecto, sobre el trascendido que afirmaba que la Armada tenía información brindada por agencias con anterioridad, Balbi dijo: "Ratificamos que esa información se recibió ayer (por el miércoles) por la tarde".

Por otra parte, afirmó que la Fuerza y el Ministerio de Defensa "trabajan mancomunadamente desde el primer día" de la desaparición del submarino, con lo que intentó despejar versiones en contrario que circularon en las últimas horas.

Sobre la situación general, el portavoz confirmó que hubo una "implosión" en el navío el día 15, en horas de la mañana, y que "no descartamos nada", y admitió que "todavía no sabemos dónde está el submarino".

Respecto de la búsqueda, comentó que se incorporaron nuevos buques al operativo, con lo que totalizan seis, entre nacionales y extranjeros, que realizan un "barrido y mapeo del fondo" marítimo en la zona donde se localizó la explosión.

Balbi también envió "en nombre de la Armada y el Ministerio de Defensa, con quien trabajamos mancomunadamente desde el primer día, un pedido de colaboración", especialmente a la prensa, y reclamó "precisión en la información, ya que circulan apreciaciones sin la debida rigurosidad, que afecta directamente a las familias que están viviendo una situación lógica de estrés agudo".

Según dijo, la Fuerza está brindando asistencia espiritual a los familiares "desde el primer minuto, y es prioridad para la Armada".

En cuanto a la posibilidad de que los miembros de la tripulación pudieran haber fallecido, Balbi aclaró que "hasta que no tengamos una evidencia certera de dónde está el submarino, no podemos concluir con una afirmación contundente. No dejamos nada librado al azar", pero aclaró que "no tenemos todavía otro indicio como para poder afirmar otra cosa".