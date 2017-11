Oposición venezolana pide poder debatir sobre la crisis alimentaria

24/11/2017 -

Dirigentes de la oposición venezolana pidieron que se atienda y discuta una salida de la crisis humanitaria de alimentos que atraviesa el país en las negociaciones con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro que se reanudarán el 1 y 2 de diciembre en República Dominicana. Citado en un comunicado, el diputado opositor de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) Carlos Paparoni aseguró que en ‘materia de alimentación’ el año 2018 va a ser ‘peor’ que 2017 debido a que en el país no existe una solución a corto o mediano plazo, ‘gracias a las malas políticas aplicadas’ por el Gobierno. ‘Si nos toca sentarnos a una mesa para que el Gobierno negocie, lo haremos de forma transparente, y todo esto porque no vamos a negociar ningún derecho que hemos conquistado. Aquí lo único que podemos negociar es la seguridad de condiciones mínimas para sacar a Venezuela de la crisis que le espera en los primeros trimestres de 2018’, indicó. Según la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) la producción interna de comida del país caribeño solo alcanza para suplir el 30% de la población, resaltando que la oferta de alimentos hechos en el país es ‘muy limitada y muy escasa’.

Plagas

La crítica situación sanitaria de Venezuela se disparó en los últimos meses.

Por un lado retornaron epidemias como malaria, difteria, dengue, zika, tuberculosis y sarampión, enfermedades que habían sido erradicadas hace más de 60 años, y por otro aumentó peligrosamente la desnutrición en varios estados debido a la carencia alimenticia, informó Clarín.

Esta semana se conoció un informe de Cáritas Venezuela, difundido por El Nacional, donde se advierte que en un año la curva de riesgo de desnutrición aguda en la población infantil -entre 0 y 5 años- pasó de 8% a 14.5%.

En cuanto al retorno de las epidemias, la Asamblea Nacional (Parlamento) tuvo que declarar la "emergencia sanitaria" en todo el país. Solo en malaria se registra un millón de personas afectadas por la enfermedad, según estimaciones hechas por la pediatra e infectóloga María Graciela López.

La especialista le dijo a Clarín que la cifra está basada en el último reporte oficial de 2016, cuando hubo 240.000 casos.

"Hoy tenemos tres veces más enfermos y la cantidad supera el millón de personas con malaria", afirmó.Información publicada por diario EL LIBERAL. Director. Lic. Gustavo Ick.