Sialle mantiene algunas dudas para armar el "once"

Fotos EN VEREMOS. Sialle mantiene algunos interrogantes en el armado del "once". Bravo podría debutar el domingo.

24/11/2017 -

Mitre pretende retornar a la senda del triunfo en el Torneo de la Primera B Nacional, (meta que no logra conseguir desde hace tres fechas) para engrosar su promedio con el descenso y escalar posiciones en la tabla general y en ese sentido este domingo recibirá la visita de Flandria, un rival directo por la permanencia por lo que tendrá una chance inmejorable, aunque las lesiones tienen a maltraer al plantel, a tal punto en el que el cuerpo técnico aún no pudo definir el "once" inicial.

En ese sentido, el plantel profesional del "Aurienegro" practicó ayer en su estadio, donde las tareas estuvieron destinadas a la parte futbolística y allí se pudo observar las intenciones del entrenador Arnaldo Sialle quien aún realiza pruebas para poder cumplir con el objetivo de superar al "Canario".

La derrota ante Argentino Agropecuario en Carlos Casares, dejó a Mitre en zona de descenso, pero lo más preocupante fue la pobre actuación mostrada en el segundo tiempo y por ello el cuerpo técnico planea introducir algunas variantes.

Uno de los cambios que ensayó el entrenador fue el ingreso del arquero Ezequiel Mastrolía en lugar de Alejandro Medina (presenta algunas molestias musculares), bajo los tres palos. De no recuperarse a tiempo Medina, el ex Platense tendrá la chance de debutar con la camiseta del Auri.

En el sector defensivo el marcador lateral Joel Sacks, pudo realizar tareas futbolísticas y según se pudo averiguar, este mejora de su molestia en la rodilla, por lo que en caso de jugar, lo hará en reemplazo de Ricardo Tapia, aunque habrá que esperar la confirmación del entrenador.

A su vez, en mitad de cancha, el ex Central Córdoba, Alexis Bravo debutará como titular en lugar de Rodrigo Castro, mientras que Martín Pérez Guedes retornaría a la titularidad por Franco Ledesma.

En cambio, el volante de contención, Juan Alessandroni practicó con normalidad y aunque aun siente pequeños dolores en su tobillo derecho, tendría la chance de continuar como titular.

Si bien aún el técnico rosarino no lo confirmó y en caso de mantenerse esta idea, el "Aurinegro" formará el domingo con: Alejandro Medina o Ezequiel Mastrolía; Joel Sacks, Oscar Piris, Matías Moisés y Franco Ferrari; Alexis Bravo, Juan Alesandroni, Leandro De Muner y Martín Pérez Guedes; Joaquín Quinteros y Ramiro Fergonzi.

"La derrota en Carlos Casares, ya fue digerida y ahora estamos enfocados en super a Flandria para volver a posicionarnos", remarcó el entrenador Arnaldo Sialle, tras la práctica.

"Estamos bien, con confianza. Ningún rival nos superó hasta aquí", añadió.

"Estamos trabajando para revertir la falta de gol. Ya se va a dar. Los jugadores están metidos y tirando para el mismo lado. Hay que mantener la tranquilidad", cerró "Cacho".