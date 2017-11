Mujica afirmó que América Latina no es la única culpable de la existencia de paraísos fiscales

Fotos José "Pepe" Mujica.

24/11/2017 -

El expresidente de Uruguay José Mujica dijo en la capital panameña, donde recibió un doctorado Honoris Causa, que Latinoamérica no es la única culpable de la existencia de paraísos fiscales, y que estos siguen existiendo porque les interesa a los más poderosos del mundo.

‘Yo no banco (acepto) que América Latina es un desastre, que es el epicentro... No me jodas, si hasta la reina de Inglaterra lleva platita a un paraíso fiscal, no me jodas’, declaró el exmandatario haciendo referencia a la supuesta relación entre la monarca y una cuenta en las islas Caimán, un territorio británico de ultramar ubicado en el Caribe.

La reina Isabel II figura en una lista donde se vincula a 127 líderes y celebridades con sociedades en paraísos fiscales en una investigación periodística internacional difundida el pasado 5 de noviembre.

Mujica, que recibió este jueves el título de Doctor Honoris Causa en la estatal Universidad de Panamá, indicó además que ‘los paraísos fiscales son más viejos que el agujero del mate, lo inventaron ellos (los ricos) y los sostienen porque los precisan’.

'No estoy defendiendo que los latinoamericanos seamos carmelitas descalzas, seamos puros, no, nada de eso, pero eso de que el problema es de uno...', añadió el exgobernante entre aplausos después de recibir el título honorífico y de pronunciar un discurso sobre la democracia.