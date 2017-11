Las Termas recibió a las finales del Argentino

24/11/2017 -

El Centro Cultural General San Martín de Las Termas de Río Hondo fue sede de las finales de los Campeonatos Argentinos Amateur Sub 1700, Sub 2000 y Sub 2300 que organizaron el Club de Ajedrez Caballo Blanco de esa ciudad, Ajedrez Plus y la Federación Argentina de Ajedrez.

Con el auspicio de Gobierno de la Provincia, la Subsecretaría de Deportes y la Municipalidad de Las Termas, el festival reunió a 258 ajedrecistas de 10 a 78 años, procedentes de 20 provincias argentinas y de la Ciudad de Buenos Aires, representando a 43 entidades afiliadas a la Federación Argentina de Ajedrez. La organización pudo hacer frente al desafío de preparar un certamen oficial con tal número de participantes y brindar condiciones de alojamiento y comidas apropiadas a un evento que se desarrolló en la ciudad turística termal más convocante de la Argentina. El joven de Palpalá que representa a la Federación Salteña de Ajedrez, Cristian Robledo (18 años), logró su primer campeonato argentino, en la categoría Amateur Sub 2300, con una suba de 72 puntos ELO.