Se presentó en la casa de la ex novia e hizo varios disparos al aire

24/11/2017 -

Una mujer de 57 años, con domicilio en el Bº Aión de la localidad de Colonia El Simbolar se presentó en la subcomisaria de la zona y denunció a su ex yerno, quien se presentó en la casa de su hija y realizó disparos con arma de fuego. La denunciante contó que el hecho se registró cerca de las 23, cuando el acusado -de nombre Omar, de 32 años, residente en la zona- arribó a la casa de su primogénita de 16 años, en aparente estado de ebriedad para ‘conversar’. La menor no habría salido de la casa a atender a su ex, ya que éste tiene una prohibición de acercamiento impuesta por la Justicia por otros hechos de violencia de género.

La actitud de la víctima incrementó la furia del acusado, quien habría realizado disparos.

La mujer sostuvo que ni ella ni su hija vieron al acusado empuñar arma alguna, pero era el único que estaba en la puerta de su casa al momento de los estampidos.

Ante la denuncia de la víctima, los uniformados se comunicaron con el fiscal de turno, Dr. Carlos Hurtado, quien ordenó que sea aprehendido por desobediencia judicial y que se le realicen pruebas de parafina.