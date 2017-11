Gol de Rigoni para el Zenit que avanza a paso bien firme

Fotos GOLEADOR. Rigoni abrió el camino del triunfo para el Zenit que ya está en la siguiente ronda de la Europa League.

El volante argentino Emiliano Rigoni marcó ayer en la clasificación de su equipo, Zenit de Rusia, a los 16avos. de final de la Liga de Europa tras vencer a Vardar de Macedonia por 2-1 como local, en un encuentro de la quinta fecha del grupo L.

El cordobés ex Independiente anotó su tanto a los 43 minutos del primer tiempo, mientras que el ruso Dmitri Poloz (16’ PT) abrió el camino de los dueños de casa.

Además en el conjunto local jugaron los nacionales Emmanuel Mammana (ex River Plate) como titular, y los ingresados Sebastián Driussi (ex River) y Matías Kranevitter (ex River).

Zenit suma ahora 13 unidades, mientras que Vardar continúa sin unidades.

En la misma zona, Real Sociedad (10) de España, con el arquero Gerónimo Rulli (ex Estudiantes de La Plata), venció a Rosenborg (4) de Noruega por 1-0, de visitante, y selló su pase a la siguiente rueda.