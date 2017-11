Fotos Menos termeños se suman al éxodo laboral hacia la Costa Atlántica

24/11/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Como viene sucediendo habitualmente, y en especial en esta época del año, miles de trabajadores de la ciudad y del interior del departamento Río Hondo preparan sus bolsos para migrar hacia distintos centros turísticos de la Costa Atlántica para satisfacer sus necesidades laborales. Si bien hasta el momento no se observa un movimiento intenso como en años anteriores en cuanto a la cantidad de micros, desde mediados de octubre ya se venden pasajes para viajar hacia Mar del Plata y otros destinos turísticos de la costa argentina como San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo, Mar de Ajó, Pinamar y Villa Gesel. Algunos vendedores de pasajes de esta modalidad que se viene registrando desde hace más de 35 años en la zona, coincidieron en que desde mediados de octubre comenzaron con la venta de los boletos, aunque en comparación con el año pasado, la venta todavía es menor con menos cantidad de micros que viajan hacia los destinos mencionados. "Las ventas levantarán desde la primera semana de diciembre, ya tengo gente que reservó su lugar, todavía está flojo el trabajo en la costa y se complica para un trabajador viajar ahora sabiendo que tienen que llevar mínimo 6.000 pesos, la cama por persona costará entre 3 y 4 mil pesos y se torna duro. Los pasajes están entre 1.300 y 1.400, tenemos casos que viajan el matrimonio y dos hijos y nos entregan dinero a cuenta que después saldan a fines de enero", expresó Miguel, unos de los tantos vendedores que tiene la ciudad. Por otra parte, para quienes deciden viajar en un micro de línea, los costos son más altos, los precios oscilan entre 1.750 y 1.950 pesos. La ventaja de los pasajeros que no viajan desde la terminal es que cuentan con facilidades para pagar, si son más de dos los que viajan, abonando la mitad consiguen el objetivo. "Las salidas son tres por semana, hasta ahora las partidas dependen de la cantidad de pasajeros que tengamos para cada micro; por el momento tenemos un servicio, en los próximos días iremos aumentando la cantidad de micros y hasta antes de Navidad tenemos hasta una decena de unidades completas de pasajeros. El año pasado viajaron cerca de 20 mil personas, nuestra experiencia nos marca que este año también emigrará la misma cantidad o un poco más. La mayoría de los viajeros son gastronómicos, algunos viajan solos, otros son grupos familiares de 2 a 4 personas, ellos están acostumbrados a este ritmo de vida, trabajan la temporada de Las Termas y luego trabajan en el verano en la costa", explicó Juan Carlos.