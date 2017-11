Un cantante reguetonero le escribió una canción para Sol Pérez

Fotos La participante del Bailando protagonizó el video del cantante Manuel

24/11/2017

Sol Pérez no para de provocar. Siempre se las ingenia para ser el centro de atención tanto por sus fotos como también por los videos en los que participa. Ahora, el cantante reguetonero Manuel la convocó para realizar un videoclip del tema que él compuso en su honor y denominó "La chica del momento". El músico presentó oficialmente esta canción en su canal de Youtube y, en poco tiempo, consiguió miles de "Me gusta". En él se puede ver a la chica del clima bailando muy sensual con un minishort de jean y con una malla enteriza amarilla y luego con una rosa. "La temperatura está en aumento cuando ella aparece en movimiento. Su seguridad y su belleza, a cualquiera le hacen perder la cabeza. El ritmo que ella tiene no se puede comparar, cuando entra a la pista no la dejan de mirar. La noche está estrellada para ir a bailar, con su cuerpo de gimnasio ella sale a matar", arranca la canción. Luego, el estribillo sigue: "La chica del momento, la chica del momento. Es tiempo, de la chica del momento", mientras Sol baila.

El nombre de la canción es justo para Sol, que este año saltó a la fama como "la chica del clima" en TyC Sports y luego fue convocada para participar del Bailando.