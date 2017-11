Sin acuerdo: Calu Rivero y Juan Darthés van a juicio

Hoy 09:09 -

La polémica estalló en 2012 y recrudeció hace unos días, cuando Calu Rivero se refirió al tema en una nota periodística. allí, la actriz recordó el motivo por el que se había alejado de Dulce amor (Telefe) -en pleno éxito de la tira y en lo que significaba su primer protagónico- y aunque no dio nombre y apellido del responsable, reconoció que "la pasé muy mal".

Por entonces, ni bien se había conocido su renuncia, la información que circulaba en los medios periodísticos tenía que ver con una mala relación con Juan Darthés, con quien compartía escenas muy sensuales y jugadas. Inclusive se llegó a hablar de "acoso" por parte del actor y de que Calu no se sintió contenida ni por sus compañeros, ni por el director (Hugo Moser) ni el productor de la tira (Quique Estevanez), en el sentido de que no habrían protegido a Calu ante sus reclamos.

Esta tarde Calu Rivero y Juan Darthés volvieron a verse las caras durante casi una hora. Fue en una audiencia de mediación por una demanda que inició el actor al ver dañada su imagen. Acompañados por sus letrados, cada uno defendió su postura y no llegaron a un acuerdo, por lo que ahora Ana Rosenfeld presentará una demanda contra la actriz por "Daños y perjuicios" a la imagen del galán.

Si bien lo que se trató en la audiencia es confidencial, trascendió que los ex compañeros de trabajo estuvieron sentados frente a frente, pero casi no se dirigieron la palabra. Se le pidió a Calu que aclare a quién se refiere cuando dice que la pasó mal. Allegados a Darthés sostienen que ella no pidió perdón ni se mostró arrepentida por la situación.

"La intención de Juan va más allá de un acuerdo y quiere que se clarifique en la Justicia lo que ocurrió y, sobre todo, que su nombre deje de estar vinculado con esto. Primero Rivero habló de abuso, después de acoso, y más tarde refirió a que la pasó mal en la tira y que va a escribir un libro contando todo eso", manifestó Ana Rosenfeld a Clarín, aunque se excusó de contar detalles de lo que ocurrió en la audiencia porque "es confidencial".

Si bien en las notas periodísticas y cuando explotó el tema la actriz se cuidó mucho de no dar ningún nombre, según la letrada del galán "En su momento ella aclaró que no tuvo ningún acoso ni abuso por parte de Darthés. Ahí fue donde le puso nombre y apellido".