Enrique Balbi: "La explosión no fue menor"

Hoy 10:45

El vocero de la Armada Enrique Balbi, brindó hoy un nuevo informe respecto a la desaparición del submarino ARA San Juan y desestimó la versión de los dichos del experto que indicaba que la explosión había sido pequeña y que podían encontrarse algunas partes.

Balbi centró su mensaje en el malestar de los familiares y les pidió comprensión: "Si hubo errores con los familiares, no vamos a dudar en pedir disculpas". Por otro lado negó que hay dicho que todos los tripulantes están muertos: "Hasta que no tengamos localización del submarino, no podemos dar ninguna precisión. No puedo informar algo que desconozco".

También desestimó que se haya violado el protocolo y aseguró que se trabajó en forma conjunta con el Ministerio de Defensa.