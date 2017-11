Le dió el único dinero que tenía y le juntó casi 300 mil dólares

Hoy 17:50 -

Kate Mc Clure, es una joven estadounidense de 27 años que logró juntar casi 290 mil dólares a través de una campaña de donativos en el sitio

GoFundMe para un indigente que se gastó su único dinero para ayudarla.

El automóvil de la mujer se quedó sin gasolina a última hora de la tarde en Filadelfia. El hombre, Johnny Bobbit, que se encontraba en situación de calle, vio todo lo ocurrido y le recomendó que volviera al coche y cerrarás las puertas.

Poco tiempo después, Bobbit apareció con un bidón de gasolina que había comprado con sus últimos 20 dólares.

"No pude devolverle el dinero porque no tenía nada en efectivo", contó McClure en la web en la que inició la campaña. La mujer volvió varias veces y le dio dinero, ropa y comida.

Finalmente se decidió a iniciar una campaña, donde esperaba recaudar 10 mil dólares, pero para su sorpresa consiguió juntar casi 290 mil dólares. Con ese dinero, Kate le alquilará una vivienda para Johnny y costeará sus gastos.

The story is in the link guys. Thanks so much for even taking a quick look! Let's do something special https://t.co/MFugVz1mj2 #philly #love