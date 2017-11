El grupo Ráfaga se quedó sin vocalista y volvió un viejo líder

Hoy 18:23 -

Ante la salida del vocalista Rodrigo Tapari, con quien consiguió el hit “Una cerveza”, el grupo Ráfaga logró repatriar a su cantante original. Así lo manifestó Puchetta en las redes sociales.

Ariel Puchetta fue el vocalista de los inicios de Ráfaga, poniéndoles voz a hits como “Una ráfaga de amor” y “La luna y tú”. Sin embargo, hace 15 años se alejó para emprender otros proyectos.

“¡Un día me fui de esta hermosa Banda pero en realidad nunca me aparté ni me apartaron de ella! ¡Hoy después de tantos años vuelvo con más fuerza que nunca!”, expresó. El grupo publicaría un nuevo disco en marzo de 2018.