CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Noviembre 2017

Hoy 21:01 -

CANAL 7

09.40 PAUSA EN FAMILIA

09.45 MISA POR LA BEATIFICACIÓN DE MADRE CATALINA

12.00 TÓMBOLA MATUTINA

12.15 PERSIGUIENDO UN SUEÑO

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

16.45 KALLYºS MASHUP

17.30 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. WINN DIXIE

19.30 TIENES UN EMAIL

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

01.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 ALERTA COBRA

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

19.15 POR UNA MONEDA

20.30 PASAPALABRA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

CANAL14

11.00 EL CLÁSICO: CENTRAL vs. LIBERTAD SUNCHALES

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 GIGANTES DEL SUR

21.30 EL VIAJE

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

PELÍCULAS

CINEMAX

12.14 EL SOBREVIVIENTE

02.39 TRAICIÓN AL AMANECER

04.59 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017

05.23 JUEGO DE GEMELAS

07.55 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. HAITÍ

08.07 GEORGE DE LA SELVA

09.52 IGUALITA A MÍ

12.05 LA DAMA DE ORO

14.06 LEGO. LA LIGA DE LA JUSTICIA VS LA LIGA DE BIZARRO

15.04 HOST, THE

17.27 IDENTIDAD SUSTITUTA

19.10 CONTRACARA

22.00 REVANCHA

TNT

03.20 EL ESCAPE PERFECTO

04.56 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

08.16 TNT BUZZ

08.36 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE

10.28 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

12.20 INCORREGIBLES

14.05 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

16.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS

18.24 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA

20.19 VALIENTE

22.00 EL LLANERO SOLITARIO

00.56 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS

TCM

02.02 LA HORA 25

04.19 BABE, EL PUERQUITO VALIENTE

06.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

07.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

10.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

10.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.08 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

11.58 BABE, EL PUERQUITO VALIENTE

13.34 LA PEQUEÑA PÍCARA

15.29 EL DEMOLEDOR

17.38 LA HORA 25

20.03 INFIERNO ROJO

22.00 RIESGO TOTAL

23.57 CARACORTADA

SPACE

01.34 HALLOWEEN

04.59 HALLOWEEN 4

06.00 HELIOS

08.19 300

10.34 FURIA DE TITANES 2

12.29 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO

15.12 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

18.32 IRON MAN 3

21.07 THE AVENGERS. LOS VENGADORES

A DÓNDE IR

REtro bar PEDRO LEÓN

(Pedro León Gallo y S Ábalos)

A LAS 22 ACTUARÁN LUIS CARLOS Y LOS CUMBIEROS DEL NORTE.

CASA FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN MARIO REYNAGA, EL DÚO BARRAZA PAJÓN Y EL RECITAL DE RAÍCES.

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

* MAÑANA, A LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.

CINES

SUNSTAR



THOR RANGAROK (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

17:10 (Cast) 19:30 (Cast)

GEO TORMENTA (3D):

SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

22:20 (Subt) 00:40 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)

LA FAMILA MONSTER (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

6:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20 (Cast)

JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):

TERROR (+ 16 AÑOS)

25/11 -19/11- 22:40 (Subt) 00:45 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

17:00 (Cast)

SOY TU KARMA (2D):

COMEDIA (+ 13 AÑOS)

18:10 (Cast) 20:10 (Cast)

ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)

SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)

19/11-22:10 (Subt) 00:40 (Subt)

LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):

CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D - 17:00- 19:30 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 17:30- 20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65

THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)

CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

HORARIOS DE APERTURA TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:30

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días

3D Entrada General: $130

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $95 todos los días.