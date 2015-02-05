CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de Noviembre 2017
A LAS 19.30 TIENES UN EMAIL
Por El Liberal
Hoy 21:01 -
CANAL 7
09.40 PAUSA EN FAMILIA
09.45 MISA POR LA BEATIFICACIÓN DE MADRE CATALINA
12.00 TÓMBOLA MATUTINA
12.15 PERSIGUIENDO UN SUEÑO
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
16.45 KALLYºS MASHUP
17.30 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. WINN DIXIE
19.30 TIENES UN EMAIL
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 ALERTA COBRA
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
19.15 POR UNA MONEDA
20.30 PASAPALABRA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.00 EL CLÁSICO: CENTRAL vs. LIBERTAD SUNCHALES
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 GIGANTES DEL SUR
21.30 EL VIAJE
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
11.00 EL CLÁSICO: CENTRAL vs. LIBERTAD SUNCHALES
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 GIGANTES DEL SUR
21.30 EL VIAJE
22.00 RECORDANDO
PELÍCULAS
CINEMAX
12.14 EL SOBREVIVIENTE
02.39 TRAICIÓN AL AMANECER
04.59 FESTIVAL DE CINE DE GRAMADO 2017
05.23 JUEGO DE GEMELAS
07.55 SEMBRADORES DE OPTIMISMO. HAITÍ
08.07 GEORGE DE LA SELVA
09.52 IGUALITA A MÍ
12.05 LA DAMA DE ORO
14.06 LEGO. LA LIGA DE LA JUSTICIA VS LA LIGA DE BIZARRO
15.04 HOST, THE
17.27 IDENTIDAD SUSTITUTA
19.10 CONTRACARA
22.00 REVANCHA
TNT
03.20 EL ESCAPE PERFECTO
04.56 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
08.16 TNT BUZZ
08.36 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE
10.28 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
12.20 INCORREGIBLES
14.05 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
16.00 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO - EL LIBRO DE LOS SECRETOS
18.24 UP - UNA AVENTURA DE ALTURA
20.19 VALIENTE
22.00 EL LLANERO SOLITARIO
00.56 JOHN CARTER. ENTRE DOS MUNDOS
TCM
02.02 LA HORA 25
04.19 BABE, EL PUERQUITO VALIENTE
06.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
06.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
07.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.08 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
08.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
09.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
10.16 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
10.42 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.08 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
11.58 BABE, EL PUERQUITO VALIENTE
13.34 LA PEQUEÑA PÍCARA
15.29 EL DEMOLEDOR
17.38 LA HORA 25
20.03 INFIERNO ROJO
22.00 RIESGO TOTAL
23.57 CARACORTADA
SPACE
01.34 HALLOWEEN
04.59 HALLOWEEN 4
06.00 HELIOS
08.19 300
10.34 FURIA DE TITANES 2
12.29 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2. LA VENGANZA DE ELECTRO
15.12 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
18.32 IRON MAN 3
21.07 THE AVENGERS. LOS VENGADORES
A DÓNDE IR
REtro bar PEDRO LEÓN
(Pedro León Gallo y S Ábalos)
A LAS 22 ACTUARÁN LUIS CARLOS Y LOS CUMBIEROS DEL NORTE.
CASA FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+ HOY, A PARTIR DE LAS 23, ACTUARÁN MARIO REYNAGA, EL DÚO BARRAZA PAJÓN Y EL RECITAL DE RAÍCES.
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
* MAÑANA, A LAS 19 SE PRESENTARÁ CHICHO BANEGAS Y SU CONJUNTO, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC Y LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL.
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 22, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DÍAS, VERSOS Y CANCIONES” DE HORACIO PEÑALVA. INVITADOS: FREDDY VIDAL, ÁNGELES ASENSIO Y DÚO OBLIVION.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
* VIERNES 1 DE DICIEMBRE, A LAS 21.30, GALA ESTELAR DE BALLET EN EL CIERRE DE LA TEMPORADA 2017, CON PRIMERAS FIGURAS NACIONALES. ENTRADA: PAÑALES PARA EL CEPSI.
CINES
SUNSTAR
THOR RANGAROK (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
17:10 (Cast) 19:30 (Cast)
GEO TORMENTA (3D):
SUSPENSO, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
22:20 (Subt) 00:40 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (3D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00 (Subt) 00:30 (Subt)
LA FAMILA MONSTER (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
6:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20 (Cast)
JIGSAW, EL JUEGO CONTINÚA (2D):
TERROR (+ 16 AÑOS)
25/11 -19/11- 22:40 (Subt) 00:45 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
17:00 (Cast)
SOY TU KARMA (2D):
COMEDIA (+ 13 AÑOS)
18:10 (Cast) 20:10 (Cast)
ASESINATO EN EL EXPRESO DE ORIENTE (2D)
SUSPENSO, DRAMA (+13 AÑOS)
19/11-22:10 (Subt) 00:40 (Subt)
LA LIGA DE LA JUSTICIA (2D):
CÓMIC, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
LIGA DE LA JUSTICIA APTA 13 AÑOS (EN COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR) CASTELLANO 2D - 17:00- 19:30 - 22:00 (TODOS LOS DÍAS) CASTELLANO 3D 17:30- 20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS) Lunes, martes y miércoles $65
THOR: RAGNAROK MAY 13 AÑOS (COMPAÑÍA DE PADRE O TUTOR)
CASTELLANO 2D 20:20 - 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CASTELLANO 2D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
HORARIOS DE APERTURA TODOS LOS DÍAS A PARTIR DE LAS 16:30
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días
3D Entrada General: $130
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $95 todos los días.