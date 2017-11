Triunfo de Las Parejas

25/11/2017 -

En el restante partido de ayer por la decimocuarta fecha de la zona 3, Sportivo Las Parejas consiguió un importante triunfo como local, por 1 a 0 sobre Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. David Gallardo, al minuto del segundo tiempo, marcó el único gol del partido. Con este resultado, Las Parejas igualó en la cuarta colocación a Gimnasia y Douglas, con 18 unidades. Es por eso que el Ferro (28), independientemente de los resultados de hoy, se asegurará un lugar entre los cuatro primeros con un triunfo en su visita a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, el próximo miércoles a las 21. Hoy se completará la fecha con: 18, Depro vs. Defensores de Belgrano y Unión vs. Sportivo Belgrano; 20, Douglas Haig vs. Atlético Paraná.