A Bielsa le negaron la entrada a una práctica del Lille

LAS HORAS CONTADAS. El futuro de Marcelo Bielsa parece estar lejos del Lille de Francia.

Marcelo Bielsa encontró ayer el paso denegado en su intento de ingreso al entrenamiento de Lille de Francia, a raíz de la suspensión temporal que recae sobre él por decisión de la comisión directiva. Según informó la radio francesa RTL, Bielsa no pudo entrar a las instalaciones del club en el turno vespertino de ayer. El Lille lo suspendió temporalmente por un viaje sin permiso luego del partido suspendido ante Amiens (30 de septiembre) por la liga francesa, que se reanudó con derrota para Lille el lunes 20 de noviembre, y lo dejó una vez más en zona de descenso. Bielsa, de 62 años, se ausentó esta semana por el fallecimiento de su ex colaborador y amigo, el preparador físico Luis Bonini, pero las autoridades del club francés no aplicaron la sanción por el traslado a Chile, según radio RTL.

Lille jugará hoy como visitante ante Montpellier, por la 14ta. fecha de la liga francesa, pero dirigido por una "unidad técnica" compuesta por Fernando Da Cruz, Joao Sacramento, Benoit Delaval y Franck Mantaux, según informó el club en un comunicado.

La intención de Lille es dar por finalizado el vínculo laboral con Bielsa y eludir el pago de una indemnización de 14 millones de euros con diversos argumentos como el retraso en entrenamientos e incidentes de indisciplina en el vestuario. La jornada se inició ayer con el empate 2 a 2 entre Saint Etienne y Estrasburgo.