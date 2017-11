Advierten sobre los daños que ocasiona el brusco cambio de temperatura

Fotos CUADROS. En Santiago se multiplicaron los casos de afecciones a las vías respiratorias, las alergias y los estados gripales.

Las enfermedades respiratorias como los resfriados y la molesta tos son padecimientos muy frecuentes durante el invierno, pero aunque resulte extraño, es importante no bajar la guardia en materia de prevención para que en el verano no se reactiven.

Los consultorios locales manifestaron un importante incremento de consultas por pacientes con cuadros respiratorios, y los médicos le atribuyen a los cambios bruscos de temperatura, que se volvieron frecuentes en la "Madre de Ciudades".

"Durante el verano las enfermedades respiratorias también están presentes y esto se debe en gran medida al contacto que las personas tienen con los cambios repentinos de temperatura y al clima extremo", indicaron los profesionales de la salud.

"En esta época, en que todavía no se ha instalado el verano y son frecuentes los cambios bruscos de temperatura, se multiplican los casos de afecciones a las vías respiratorias, las alergias y los estados gripales. Por suerte, ninguno de los casos que se vieron hasta el momento revistieron gravedad, aunque en los niños especialmente hay que prestar mayor atención. En el Cepsi, hasta el momento no se han producido casos de gravedad. Por lo general los chicos llegan, son atendidos, medicados y se retiran para seguir con un tratamiento corto en sus domicilios", expresaron las fuentes consultadas.

Asimismo destacaron que estos casos se dan frecuentemente "porque los chicos están desabrigados y los sorprende un cambio de tiempo, se mojan con la lluvia, o bien cuando vienen del exterior con una temperatura elevada, hacia una habitación con aire acondicionado".

En este sentido, advirtieron a los padres tener mucho cuidado con la utilización de los acondicionadores de aire, especialmente si tienen chicos muy pequeños en la casa.

"Ellos no están todavía con las defensas muy desarrolladas, por ello hay que tener en cuenta no enfriar demasiado la habitación donde duermen los bebés. Hay que pensar que ellos no tienen las mismas condiciones que las personas mayores y esos cambios de temperatura los puede afectar", alertaron.

Recomendaciones

En primer lugar hay que evitar cambios bruscos de temperatura. Debemos reducir el número de veces de exposición en lugares climatizados.

Es importante también protegerse del sol. Mantenerse alejado del sol cuando sus rayos son más fuertes; usar protector solar; utilizar ropa holgada y de colores claros; y usar anteojos de sol con buena cobertura que le brinden 100% de protección contra rayos UV.

Y además hay que mantener una adecuada ventilación. Permitir la entrada de las corrientes de aire en el hogar, abrir puertas y ventanas es óptimo, ya que se logra que la casa reciba una ventilación natural.