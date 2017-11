El 11 o el 12 se hará la sesión para designar al nuevo jefe comunal

25/11/2017 -

El Concejo Deliberante convocará a sesión extraordinaria el 11 o 12 de diciembre para designar un miembro que reemplace a Infante en la Intendencia, y que complete su mandato que vence en octubre de 2018.

Así lo había indicado en diálogo con EL LIBERAL ayer por la mañana el presidente del Cuerpo, Juan Manuel Beltramino, aún cuando desconocía la decisión de Hugo Infante de renunciar en los próximos días para asumir como diputado nacional a partir del próximo 10 de diciembre.

Sin embargo, Beltramino había explicado que "el día 10 el intendente pasaría a ser diputado, o sea que ya no sería más intendente, no ha presentado la renuncia. Si él jura como diputado no puede seguir siendo intendente".

Además, detalló que la elección del sucesor de Hugo Infante, saldrá de la nueva composición que tendrá el Concejo Deliberante, ya que tres ediles Silvia Sayago (Frente Cívico) y Julia Comán (PJ-Frente Cívico), y Rodrigo Posse (PRO), asumirán como diputados provinciales. Sus reemplazantes serán Dani Jaime (en lugar de Comán) e Ítalo Cioccolani (por Posse); en tanto que la ministra de Agua y Medio Ambiente, Norma Fuentes, asumiría en lugar de Sayago.

"Este próximo martes se aceptarán sus renuncias y se notificará a los partidos para que cubran las vacantes", apuntó el titular del deliberativo.

Beltramino dijo que se hará una sola sesión extraordinaria, en la que primero asumirán los nuevos concejales y luego, se votará al sucesor o sucesora de Hugo Infante.

Es por ello que habrá una nueva vacante en el Frente Cívico, ya que desde este bloque surgirá la persona que completará el mandato del actual intendente.