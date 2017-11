Alumnos del departamento Avellaneda visitaron a la mandataria provincial

Fotos CALIDEZ. Claudia de Zamora tuvo un ameno encuentro con los chicos.

25/11/2017 -

Dentro del marco del programa "Conociendo mi Provincia", la gobernadora Claudia de Zamora recibió en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno a estudiantes de Nivel Primario de diferentes instituciones escolares del interior provincial. Las colegios que estuvieron fueron, la Escuela Nº 503 de la localidad de Paso Grande, la Escuela 866 de San Antonio de Copo y la Escuela 1069 de la localidad de Rincón de Esperanza, todas provenientes del departamento Avellaneda.

Junto a las delegaciones escolares, estuvieron el director de la Escuela Nº 503, Miguel Ángel Navarro; la directora interina de la Escuela 866, Miriam Mercado y el director de la Escuela 1069, César Benavídez. También los docentes, Norma Palavecino, Raúl González, Sonia Villalba.

La gobernadora saludó cariñosamente a los alumnos y a los docentes. El director de la Escuela 1069, César Benavídez, comentó a la mandataria que "los alumnos vienen por primera vez a conocer los diferentes lugares de la provincia de Santiago del Estero. Anduvimos por el Tren al Desarrollo, estamos felices y vamos a seguir con esto, gracias a la posibilidad que nos ha dado con este programa educativo y cultural. Le agradecemos por estar siempre aportando para el bienestar de los alumnos en pos de mejorar la calidad de educación".

"Estoy feliz de que me visiten. Siempre que vienen las delegaciones les trasmito que me encanta recibirlos, me encanta escucharlos", dijo por su parte Claudia de Zamora.

Los alumnos María Laura Aguirre, Florencia Soria y Horacio Leguizamón, de la Escuela Nº 503 relataron sus visitas al Tren Al Desarrollo, la Cámara de Diputados, el Centro Cultural del Bicentenario y que visitarían más tarde la ciudad de Las Termas de Río Hondo.

Los estudiantes le mostraron a la gobernadora sus remeras de egresados, con la siguiente impresión: "Paraje lejano y aislado, abierto como es el mundo, sensible pero profundo, olvidado y desnudo, grande como el río Salado, rústico como el amor.Aquí el hombre educador, nunca desfallece el sueño, dulce rincón santiagueño, en donde crece el honor", del autor Lázaro Moreno.

La gobernadora, emocionada, les transmitió a los alumnos: "Para mí es muy importante que se esté llevando a cabo este programa que genera igualdad e inclusión".